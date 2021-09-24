Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan gerçekleri ifşa etti! Gizli kamerayla tüm mahremini...
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan gerçekleri ifşa etti! 1 yıl evli kalan Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor. Feyza Aktan, çocuğuyla oturduğu eve kamera yerleştirerek kendisini izledikleri, görüntüleri montajlayarak basına sızdırdıkları ve kendisine iftira attıkları iddiasıyla eski eşi Özcan Deniz ile kız kardeşi Sibel Semerci hakkında suç duyurusunda bulundu. Tüm mahreminin kayıt altına alındığını ifade eden Feyza Aktan'ın iddiaları şoke eetmeye devam ediyor.
24.09.2021 11:17
- Son Güncelleme: 24.09.2021 11:24
ÖZCAN İLE FEYZA ARASINDA SULAR DURULMUYOR!
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan gerçekleri ifşa etti! Gizli kamerayla tüm mahremini kayıt altına almışlar... İşte şoke eden suçlamanın detayları...
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Oğulları Kuzey için velayet davası çekişmeli olarak devam eden iki ünlü isim, bu sefer de gizli kamera suçlamasıyla karşı karşıya geldi.
Şiddet iddiasıyla ve velayet savaşıyla mahkemelik olan ikiliden Feyza Aktan, bu kez Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci hakkında suç duyurusunda bulundu.