Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan gerçekleri ifşa etti! Gizli kamerayla tüm mahremini...

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Oğulları Kuzey için velayet davası çekişmeli olarak devam eden iki ünlü isim, bu sefer de gizli kamera suçlamasıyla karşı karşıya geldi.