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Özcan Deniz'in eski eşi ağzına geleni söyledi: Evin erkeği bendim, çürük biri çıktı

Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile ekranlarda yer alan, şimdilerde karantina nedeniyle evinde film çeken Özcan Deniz, bir dönemin magazin sayfalarını en çok süsleyen isimlerinden biriydi. 47 yaşında Özcan Deniz son olarak Feyza Aktan ile evlendi. Bir oğlu dünyaya gelen Deniz, daha sonra Feyza Aktan'dan boşandı. Ancak bu evlilik Özcan Deniz'in ilk evliliği değil. Özcan Deniz'in ilk eşini ve hakkında sarf ettiği sözler sizi çok şaşırtacak.

01.05.2020 14:26 - Son Güncelleme: 01.05.2020 14:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





