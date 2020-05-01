RAMAZAN İMSAKİYE
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Özcan Deniz'in eski eşi ağzına geleni söyledi: Evin erkeği bendim, çürük biri çıktı

Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile ekranlarda yer alan, şimdilerde karantina nedeniyle evinde film çeken Özcan Deniz, bir dönemin magazin sayfalarını en çok süsleyen isimlerinden biriydi. 47 yaşında Özcan Deniz son olarak Feyza Aktan ile evlendi. Bir oğlu dünyaya gelen Deniz, daha sonra Feyza Aktan'dan boşandı. Ancak bu evlilik Özcan Deniz'in ilk evliliği değil. Özcan Deniz'in ilk eşini ve hakkında sarf ettiği sözler sizi çok şaşırtacak.

01.05.2020 14:26 - Son Güncelleme: 01.05.2020 14:26
Özcan Deniz'in eski eşi ağzına geleni söyledi: Evin erkeği bendim, çürük biri çıktı

Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in daha önce bir kere daha evlendiğini biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşini görüp, açıklamalarını okuyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

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Özcan Deniz'in eski eşi ağzına geleni söyledi: Evin erkeği bendim, çürük biri çıktı

İşte başta Özcan Deniz olmak üzere birçok ünlü ismin bilinmeyen eşleri..

Özcan Deniz'in eski eşi ağzına geleni söyledi: Evin erkeği bendim, çürük biri çıktı

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Özcan Deniz'in eski eşi ağzına geleni söyledi: Evin erkeği bendim, çürük biri çıktı

Seda Sayan-Sinan Engin

Özcan Deniz'in eski eşi ağzına geleni söyledi: Evin erkeği bendim, çürük biri çıktı
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