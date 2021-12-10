Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı'dan dikkat çeken şiddet açıklaması! "Bunu yapan Özcan mı?" dedi bakın neler söyledi...
Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı'dan dikkat çeken şiddet açıklaması! "Bunu yapan Özcan mı?" diyen Buse Narcı, önceki akşam Mecidiyeköy'de düzenlenen bir filmin galasına yeni sevgilisi ile katıldı. 2017'de Özcan Deniz ile aşk yaşayan oyuncu Buse Narcı, son dönemde eski eşi Feyza Aktan ile 'şiddet' iddiasıyla gündeme gelen eski aşkı Özcan Deniz'e destek çıktı, bakın neler söyledi...
Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı'dan dikkat çeken şiddet açıklaması! 2017'de Özcan Deniz ile aşk yaşayan oyuncu Buse Narcı, önceki akşam Mecidiyeköy'de düzenlenen bir filmin galasına yeni sevgilisi ile katıldı. Narcı, son dönemde boşandığı eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemde olan eski sevgilisi Özcan Deniz hakkında konuştu.
"ŞİDDET GÖRMEDİM"
Oyuncu, "Ben hiç bir zaman Özcan Deniz'den şiddet görmedim. Aksine daha önce beraber olduğum erkek arkadaşlarımdan daha iyi davrandı. Hiçbir zaman sesinin yükseldiğini, bağırdığını, sinirlendiğini asla görmedim. Bırakın beni, arkadaşlarına dahi yüksek sesle bağırarak seslenmeyen bir insandı.
ŞİDDET DAVASINDA TANIKLARDAN ŞOK SÖZLER
Özcan Deniz ile boşandığı eşi Feyza Aktan'ın şiddet davasında tanıklar dinlendi. 2018 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturan Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı.
'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'
Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü. Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.