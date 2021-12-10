Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı'dan dikkat çeken şiddet açıklaması! "Bunu yapan Özcan mı?" dedi bakın neler söyledi...

"ASLA İNANMADIM"

Onu haberlerde görünce kısa bir süre kendime gelemedim. 'Bunu yapan Özcan mı?' dedim. Asla inanmadım. Özcan bana asla şiddet uygulamadı. Aksine uysal ve mülayimdi. Böyle bir davranışta bulunduğuna hiç inanmadım. İnanmam da çünkü benim yaşadığım Özcan muhteşem bir insan'' dedi.