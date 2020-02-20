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Özcan Deniz'in boşandığı eşi ağzına geleni söyledi: Çok çürük biri çıktı

Özcan Deniz'in eski eşi ünlü oyuncu hakkında demediğini bırakmadı... İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile milyonları kendisine hayran eden Özcan Deniz gündemi sallamaya devam ediyor. İstanbullu Gelin'in final yapmasının ardından, özel hayatıyla gündeme gelen ve Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in daha önce de evlendiğini ve bu evliliğini kendinden yaşça büyük biriyle yaptığını biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşinin yaptığı açıklamalar da unutulmazlar arasında. Başta Özcan Deniz olmak üzere birçok ünlü ismin çok şaşıracağınız eski eşleri...

20.02.2020 14:48 - Son Güncelleme: 20.02.2020 14:48
Özcan Deniz'in boşandığı eşi ağzına geleni söyledi: Çok çürük biri çıktı

Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in daha önce bir kere daha evlendiğini biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşini görüp, açıklamalarını okuyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

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Özcan Deniz'in boşandığı eşi ağzına geleni söyledi: Çok çürük biri çıktı

İşte başta Özcan Deniz olmak üzere birçok ünlü ismin bilinmeyen eşleri..

Özcan Deniz'in boşandığı eşi ağzına geleni söyledi: Çok çürük biri çıktı

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

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Özcan Deniz'in boşandığı eşi ağzına geleni söyledi: Çok çürük biri çıktı

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Özcan Deniz'in boşandığı eşi ağzına geleni söyledi: Çok çürük biri çıktı
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