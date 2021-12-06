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Haberler Magazin Özcan Deniz'i dinlemenin bedeli cep yakan cinsten! İşte Sibel Can'dan Hadise'ye ünlülerin dudak uçuklatan yılbaşı konser ücretleri...

Özcan Deniz'i dinlemenin bedeli cep yakan cinsten! İşte Sibel Can'dan Hadise'ye ünlülerin dudak uçuklatan yılbaşı konser ücretleri...

Özcan Deniz'i dinlemenin bedeli cep yakan cinsten! Yeni yılı karşılarken ünlülerin yılbaşı mesaisi başlıyor. Yeni yılı ünlülerin programlarında eğlenerek karşılamak isteyenler kesenin ağzını açmak zorunda kalacak. Kıbrıs'ta sahne alacak olan Özcan Deniz gündeme bomba gibi düştü. İşte Sibel Can'dan Hadise'ye ünlülerin dudak uçuklatan yılbaşı konser ücretleri...

06.12.2021 15:36 - Son Güncelleme: 06.12.2021 16:19
Özcan Deniz’i dinlemenin bedeli cep yakan cinsten! İşte Sibel Can’dan Hadise’ye ünlülerin dudak uçuklatan yılbaşı konser ücretleri...

ÖZCAN DENİZ'İ DİNLEMENİN BEDELİ CEP YAKAN CİNSTEN

Ünlülerin yılbaşı programları fiyatlarıyla dudak uçuklattıi, rekor ise Özcan Deniz'de!

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Özcan Deniz’i dinlemenin bedeli cep yakan cinsten! İşte Sibel Can’dan Hadise’ye ünlülerin dudak uçuklatan yılbaşı konser ücretleri...

İşte Sibel Can'dan Hadise'ye Özcan Deniz'den Hakan Altun'a ünlülerin dudak uçuklatan yılbaşı konser ücretleri...

Özcan Deniz’i dinlemenin bedeli cep yakan cinsten! İşte Sibel Can’dan Hadise’ye ünlülerin dudak uçuklatan yılbaşı konser ücretleri...

Dansöz Didem - Kıbrıs 100 Bin TL

Özcan Deniz’i dinlemenin bedeli cep yakan cinsten! İşte Sibel Can’dan Hadise’ye ünlülerin dudak uçuklatan yılbaşı konser ücretleri...

Mustafa Ceceli - Mersin 300 Bin TL

Özcan Deniz’i dinlemenin bedeli cep yakan cinsten! İşte Sibel Can’dan Hadise’ye ünlülerin dudak uçuklatan yılbaşı konser ücretleri...

Hadise - Kıbrıs 900 Bin TL

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