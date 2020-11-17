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Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın ev krizi! 'Gasp etti çıkmıyor'

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında gerilim devam ediyor. 2018 yılında evlendiği eşi Feyza Aktan'dan 15 ay sonra boşanan Özcan Deniz, eski eşinden evini geri almak için harekete geçti. Deniz, mahkemenin kendisine tahsis ettiği evden ihtara rağmen çıkmayan eski eşini savcılığa başvurarak ihbar etti. Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan'ın Kuzey adında bir evladı var...

17.11.2020 09:30 - Son Güncelleme: 17.11.2020 09:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





