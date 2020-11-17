Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın ev krizi! 'Gasp etti çıkmıyor'
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında gerilim devam ediyor. 2018 yılında evlendiği eşi Feyza Aktan'dan 15 ay sonra boşanan Özcan Deniz, eski eşinden evini geri almak için harekete geçti. Deniz, mahkemenin kendisine tahsis ettiği evden ihtara rağmen çıkmayan eski eşini savcılığa başvurarak ihbar etti. Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan'ın Kuzey adında bir evladı var...
17.11.2020 09:30
- Son Güncelleme: 17.11.2020 09:50
Ünlü şarkıcı- oyuncu Özcan Deniz, 2016'dan beri aşk yaşadığı, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu.
Geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşanan çift arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. İddiaya göre; Özcan Deniz mahkeme kararınca Sarıyer'de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti.
Fakat Feyza Aktan evden çıkmayı reddedip oğlu ile orada yaşamaya devam etti. Deniz, ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı kendisine teslim etmesini istedi.
Fakat ihtarnameye rağmen Aktan evden ayrılmadı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Eşinin kendisine ait evi gasp ettiğini ileri süren Deniz'in şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.