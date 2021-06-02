Özcan Deniz Samar Dadgar'ın adını duyunca bakın ne tepki verdi! İşte Özcan Deniz'in kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi...

Özcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Dadgar'ın adını duyunca verdiği tepki ile dikkat çekti. Kendisinden 23 yaş küçük olan modacı sevgilisi Samar Dadgar ile aşkını sosyal medyadan ilan eden Özcan Deniz ortaya çıktı. Aşk itirafının ardından ilk kez kameralara takılan Özcan Deniz, "İlişkiniz hayırlı olsun. Samar hanımla ilişkiniz ne zaman başladı? Neler söylemek istersiniz?" sorularıyla karşı karşıya kaldı. Ancak ünlü şarkıcı sosyal medyada kullandığı bonkör cümlelerin aksine sevgilisinin adını duyunca yalnızca gülümsemeyi tercih etti. İşte magazin gündeminebomba gibi düşen Özcan Deniz'in genç sevgilisi Samar Dadgar...

02.06.2021 15:39 - Son Güncelleme: 02.06.2021 15:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





