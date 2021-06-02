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Özcan Deniz Samar Dadgar'ın adını duyunca bakın ne tepki verdi! İşte Özcan Deniz'in kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi...

Özcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Dadgar'ın adını duyunca verdiği tepki ile dikkat çekti. Kendisinden 23 yaş küçük olan modacı sevgilisi Samar Dadgar ile aşkını sosyal medyadan ilan eden Özcan Deniz ortaya çıktı. Aşk itirafının ardından ilk kez kameralara takılan Özcan Deniz, "İlişkiniz hayırlı olsun. Samar hanımla ilişkiniz ne zaman başladı? Neler söylemek istersiniz?" sorularıyla karşı karşıya kaldı. Ancak ünlü şarkıcı sosyal medyada kullandığı bonkör cümlelerin aksine sevgilisinin adını duyunca yalnızca gülümsemeyi tercih etti. İşte magazin gündeminebomba gibi düşen Özcan Deniz'in genç sevgilisi Samar Dadgar...

02.06.2021 15:39 - Son Güncelleme: 02.06.2021 15:39
Özcan Deniz Samar Dadgar'ın adını duyunca bakın ne tepki verdi! İşte Özcan Deniz'in kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi...

SEVGİLİSİNİN ADINI DUYUNCA...

Eski eşi Feyza Aktan ile davalık olan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde İranlı modacı Samar Dadgar'a aşkını sosyal medyada haykırmıştı.

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Özcan Deniz Samar Dadgar'ın adını duyunca bakın ne tepki verdi! İşte Özcan Deniz'in kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi...

Kendisinden 25 yaş küçük aşkına "Tam kaybettim dendiği an bulunasın" diye seslenen Deniz, önceki gün Levent'te görüntülendi. AŞK itirafının ardından ilk kez ortaya çıkan Özcan Deniz, "İlişkiniz hayırlı olsun. Samar hanımla ilişkiniz ne zaman başladı? Neler söylemek istersiniz?" sözlerini duyunca gülümsemekle yetindi.

Özcan Deniz Samar Dadgar'ın adını duyunca bakın ne tepki verdi! İşte Özcan Deniz'in kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi...

Muhabirlere teşekkür eden Deniz, aracına binerek oradan ayrıldı.

Özcan Deniz Samar Dadgar'ın adını duyunca bakın ne tepki verdi! İşte Özcan Deniz'in kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi...

Birbirlerine kurdukları cümlelerin ardından gündeme bomba gibi düşen aşkla ilgili detaylar merak ediliyor.

Özcan Deniz Samar Dadgar'ın adını duyunca bakın ne tepki verdi! İşte Özcan Deniz'in kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi...

Aşıkların ilk karesi ortaya çıktı. Kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile birliktelik yaşayan Özcan Deniz, final yapan dizisi Seni Çok Bekledim set ekibiyle verdiği pozda yeni sevgilisi ile görülüyor...