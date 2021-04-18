RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

Özcan Deniz oğlu Kuzey ile fotoğraf paylaştı gören herkesin yorumu aynı! 'Annesinin kopyası'

Özcan Deniz oğlu Kuzey ile fotoğraf paylaştı gören herkesin yorumu aynı! 'Annesinin kopyası' dedirten Kuzey Deniz, 2018 yılında dünyaya geldi. Feyza Aktan ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile fotoğraflarını paylaşan Özcan Deniz, 2 yaşındaki oğluyla yer aldığı karelere, "Birbirimizden ne çok şey öğreniyoruz" notunu düştü. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan Özcan Deniz'in oğlu ile fotoğraflarının altına 'Annesinin kopyası' yorumları yapıldı. İşte başta Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in oğulları Kuzey olmak üzere ünlülerin çocukları.

18.04.2021 15:21 - Son Güncelleme: 18.04.2021 15:33
Özcan Deniz oğlu Kuzey ile fotoğraf paylaştı gören herkesin yorumu aynı! 'Annesinin kopyası'

'ANNESİNİN KOPYASI'

Özcan Deniz oğlu Kuzey ile fotoğraf paylaştı gören herkesin yorumu aynı; 'Annesinin kopyası...' Eski eşi Feyza Aktan ile mahkemelik olan ve oğlunun velayeti için de Aktan ile karşı karşıya gelen Özcan Deniz, oğlu Kuzey ile kamera karşısına geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özcan Deniz oğlu Kuzey ile fotoğraf paylaştı gören herkesin yorumu aynı! 'Annesinin kopyası'

Deniz paylaştığı fotoğraflara, "Birbirimizden ne çok şey öğreniyoruz babam" notunu düştü. Bazı takipçileri Kuzey'i babası Özcan Deniz'e benzetirken, bazıları da 'Annesinin kopyası' yorumlarını yaptı.

Özcan Deniz oğlu Kuzey ile fotoğraf paylaştı gören herkesin yorumu aynı! 'Annesinin kopyası'

VELAYET DAVASININ İKİNCİ DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının ikinci duruşması geçtiğimiz ay görülmüştü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulunmuştu. Yaklaşık 3 saat süren duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelenmişti.

Özcan Deniz oğlu Kuzey ile fotoğraf paylaştı gören herkesin yorumu aynı! 'Annesinin kopyası'

İşte Özcan Deniz ve oğlu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

Özcan Deniz oğlu Kuzey ile fotoğraf paylaştı gören herkesin yorumu aynı! 'Annesinin kopyası'