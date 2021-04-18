Özcan Deniz oğlu Kuzey ile fotoğraf paylaştı gören herkesin yorumu aynı! 'Annesinin kopyası'
Özcan Deniz oğlu Kuzey ile fotoğraf paylaştı gören herkesin yorumu aynı! 'Annesinin kopyası' dedirten Kuzey Deniz, 2018 yılında dünyaya geldi. Feyza Aktan ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile fotoğraflarını paylaşan Özcan Deniz, 2 yaşındaki oğluyla yer aldığı karelere, "Birbirimizden ne çok şey öğreniyoruz" notunu düştü. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan Özcan Deniz'in oğlu ile fotoğraflarının altına 'Annesinin kopyası' yorumları yapıldı. İşte başta Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in oğulları Kuzey olmak üzere ünlülerin çocukları.
VELAYET DAVASININ İKİNCİ DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının ikinci duruşması geçtiğimiz ay görülmüştü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulunmuştu. Yaklaşık 3 saat süren duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelenmişti.