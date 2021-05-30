Özcan Deniz ile yeni sevgilisi Samar Dadgar'ın görüntüsü ortaya çıktı! İşte yaş farkıyla şoke eden bomba aşkın ilk karesi...
Özcan Deniz ile yeni sevgilisi Samar Dadgar'ın görüntüsü ortaya çıktı! Yaş farkıyla şoke eden aşkın ilk karesi gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz akşam Instagram hesabından sevgilisine yazdığı notla aşkını ilan eden oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile yeni sevgilisinin arasında tam 23 yaş fark var... 1 erkek çocuk babası Özcan Deniz, 15 ay evli kaldığı Feyza Aktan'dan 2019 yılında anlaşmalı olarak boşandı ve 2 yaşındaki çocuklarının velayeti anne Aktan'da kaldı.
Özcan Deniz, bir süredir birlikte olduğu modacı sevgilisine olan aşkını ilan etti. Deniz şu ifadeleri kullandı: "Tam "kaybettim" dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, Baharsın, Denizsin, Kumsalsın...Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın...İyi ki de "inatsın",sabırsın. Onca "yok"luğa sahiplerin arasında nadide bir "VAR"SIN.."
İranlı modacı Samar Dadgar ise Özcan Deniz'e şu sözlerle karşılık verdi: "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebekler uçuşturan, ondan çok şey öğrendiğim, canım yoldaşım, sırdaşım, her şeyi danışabildiğim, bana hayatımda imkansız diye bir şey olmadığını gösteren, benim değerlim, gözyaşlarımın da gamzemin de kahkahalarımın da en güzel yıllarımın anlamı, nefesimi kesen adam. Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim. İyi ki varsın benim yârim..."