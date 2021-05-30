Özcan Deniz ile yeni sevgilisi Samar Dadgar'ın görüntüsü ortaya çıktı! İşte yaş farkıyla şoke eden bomba aşkın ilk karesi...

İranlı modacı Samar Dadgar ise Özcan Deniz'e şu sözlerle karşılık verdi: "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebekler uçuşturan, ondan çok şey öğrendiğim, canım yoldaşım, sırdaşım, her şeyi danışabildiğim, bana hayatımda imkansız diye bir şey olmadığını gösteren, benim değerlim, gözyaşlarımın da gamzemin de kahkahalarımın da en güzel yıllarımın anlamı, nefesimi kesen adam. Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim. İyi ki varsın benim yârim..."