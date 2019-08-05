Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Yurtdışı tatilinde ne yaşandı?

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma nedeni milyonlar tarafından merak ediliyordu! Magazin gündemine bomba gibi düşen Özcan Deniz - Feyza Aktan çiftinin ayrılık haberi sonrası yaşanan tüm gelişmeler, büyük bir merakla takip edildi. Oğulları Kuzey'i yeni kucaklarına alan çift ne olmuştu da ayrılma kararı almıştı? Haziran ayında boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın aynı evde kalmaya devam etmesi ve birlikte tatile gitmesi akıllarda soru işareti oluşturmuş ve herkes Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma nedenini daha bir merak eder olmuştu. Çift bugüne kadar ayrılıkları hakkında hiçbir açıklama yapmazken, boşanmanın gerçek nedeni ortaya çıktı. İşte gelen son dakika bilgisine göre Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma nedeni...

05.08.2019 12:40 - Son Güncelleme: 05.08.2019 13:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





