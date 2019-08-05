Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Yurtdışı tatilinde ne yaşandı?
Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma nedeni milyonlar tarafından merak ediliyordu! Magazin gündemine bomba gibi düşen Özcan Deniz - Feyza Aktan çiftinin ayrılık haberi sonrası yaşanan tüm gelişmeler, büyük bir merakla takip edildi. Oğulları Kuzey'i yeni kucaklarına alan çift ne olmuştu da ayrılma kararı almıştı? Haziran ayında boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın aynı evde kalmaya devam etmesi ve birlikte tatile gitmesi akıllarda soru işareti oluşturmuş ve herkes Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma nedenini daha bir merak eder olmuştu. Çift bugüne kadar ayrılıkları hakkında hiçbir açıklama yapmazken, boşanmanın gerçek nedeni ortaya çıktı. İşte gelen son dakika bilgisine göre Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma nedeni...
Özcan Deniz ile boşandığı eşi Feyza Aktan, ayrılığın hemen ardından aynı evde yaşamaya devam etmiş ve kısa bir süre sonra da oğulları Kuzey ile birlikte çift baş başa tatile çıkmıştı. Herkesin aklında, "Madem birlikte vakit geçirebiliyorsunuz o zaman neden boşandınız?" sorusu vardı. İşte Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma nedeni hakkında ortaya çıkan o iddia...
NELER YAŞANDI?
Özcan Deniz ve Feyza Aktan Bodrum Yalıkavak'ta el ele görüntülendi. 47 yaşındaki Özcan Deniz ile 27 yaşındaki Feyza Aktan'ın yüzündeki mutsuz ifade dikkat çekti. Kuzey adında bir çocukları olan çift neden barıştı? Geçtiğimiz hafta Özcan Deniz ile bir süre birlikteliği olduğu iddia edilen Şebnem Schafer skandal açıklamalarda bulunmuştu. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile el ele görüntülenmesinin sebebi, Şebnem Schaefer'ın sözlerini yalanlamak için olabilir mi? Herkes jet ayrılığın ve jet barışmanın nedenini merak ediyor. İşte Şebnem Schafer'ın sözleri...
Özcan Deniz ile bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Şebnem Schaefer'dan magazin gündeminde bomba etkisi yaratan açıklama! Geçtiğimiz ay 15 aylık eşi Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in boşanma nedeni merak konusu olmuştu. Manken ve oyuncu Şebnem Schaefer, Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanması hakkında bakın neler söyledi...