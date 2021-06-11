Vav TV İzle

Özcan Deniz ile 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar yakalandı! İşte Özcan Deniz'in kameraları görünce depara kalkan aşkı...

Özcan Deniz ile 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar yakalandı! Aralarındaki yaş farkıyla sık sık gündeme gelen aşıklardan Dadgar, kameraları görünce adeta depar attı. Geçtiğimiz günlerde birbirlerine sosyal medyadan yazdıkları cümlelerle aşklarını ilan eden ikili Fulya'daki bir galeride objektiflere takıldı. İşte Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar...

11.06.2021 14:06 - Son Güncelleme: 11.06.2021 14:06
Özcan Deniz ile 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar yakalandı! İşte Özcan Deniz'in kameraları görünce depara kalkan aşkı...

KAMERALARI GÖRÜNCE DEPARA KALKTI

Özcan Deniz ile 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar yakalandı! Özcan Deniz, kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Samar Dadgar'la ilk kez görüntülendi. Deniz, 26 yaşındaki İranlı moda tasarımcısı ile Fulya'daki bir galeride objektiflere takıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özcan Deniz ile 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar yakalandı! İşte Özcan Deniz'in kameraları görünce depara kalkan aşkı...

26 yaşındaki İranlı modacının kameralardan hızlıca kaçması dikkat çekerken, oyuncudan sorulan sorulara yanıt gelmedi.

Özcan Deniz ile 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar yakalandı! İşte Özcan Deniz'in kameraları görünce depara kalkan aşkı...

SEVGİLİSİNİN ADINI DUYUNCA...

Eski eşi Feyza Aktan ile davalık olan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde İranlı modacı Samar Dadgar'a aşkını sosyal medyada haykırmıştı.

Özcan Deniz ile 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar yakalandı! İşte Özcan Deniz'in kameraları görünce depara kalkan aşkı...

Kendisinden 23 yaş küçük aşkına "Tam kaybettim dendiği an bulunasın" diye seslenen Deniz, o sözlerin ardından ilk kez geçtiğimiz günlerde Levent'te görüntülendi. AŞK itirafının ardından ilk kez ortaya çıkan Özcan Deniz, "İlişkiniz hayırlı olsun. Samar hanımla ilişkiniz ne zaman başladı? Neler söylemek istersiniz?" sözlerini duyunca gülümsemekle yetindi.

Özcan Deniz ile 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar yakalandı! İşte Özcan Deniz'in kameraları görünce depara kalkan aşkı...

Muhabirlere teşekkür eden Deniz, aracına binerek oradan ayrıldı.