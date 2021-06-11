Özcan Deniz ile 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar yakalandı! İşte Özcan Deniz'in kameraları görünce depara kalkan aşkı...

Kendisinden 23 yaş küçük aşkına "Tam kaybettim dendiği an bulunasın" diye seslenen Deniz, o sözlerin ardından ilk kez geçtiğimiz günlerde Levent'te görüntülendi. AŞK itirafının ardından ilk kez ortaya çıkan Özcan Deniz, "İlişkiniz hayırlı olsun. Samar hanımla ilişkiniz ne zaman başladı? Neler söylemek istersiniz?" sözlerini duyunca gülümsemekle yetindi.