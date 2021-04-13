RAMAZAN İMSAKİYE
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Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan kan donduran iddia! "Eve kilitledi hamileyken bile şiddet uyguladı"

"Eve kilitledi hamileyken bile şiddet uyguladı" iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in 'yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle yargılandığı davada mahkemeye sunduğu dilekçe ile dehşete düşürdü. Özcan Deniz'in kendisini bir değil birçok kez dövdüğünü öne süren Feyza Aktan'ın iddiaları sonrası Özcan Deniz mahkemeye sunduğu dilekçede iddiaların herhangi bir delil ile desteklenmediğini belirterek, davanın düşürülmesini ve beraatını istedi. İşte suların durulmadığı eski eşler Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında yaşananlar...

13.04.2021 09:39 - Son Güncelleme: 13.04.2021 09:43
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan kan donduran iddia! Eve kilitledi hamileyken bile şiddet uyguladı

"EVE KİLİTLEDİ HAMİLEYKEN BİLE ŞİDDET UYGULADI"

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan kan donduran iddia! Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 'yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanan Özcan Deniz'in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Feyza Aktan mahkemeye sunduğu dilekçede, Özcan Deniz'in kendisini bir değil birçok kez dövdüğünü öne sürdü.

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Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan kan donduran iddia! Eve kilitledi hamileyken bile şiddet uyguladı

Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi Özcan Deniz hakkında 'zincirleme şekilde kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından şikâyetçi olmuştu. Deniz'in birlikte oldukları dönemde kendisini aldattığını, ayrılmak istediğinde odaya kilitleyerek ölümle tehdit ettiğini öne süren Aktan, şiddete maruz kaldığını iddia etmişti. Deniz hakkında 'yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan kan donduran iddia! Eve kilitledi hamileyken bile şiddet uyguladı

İDDİALARI YALANLADI
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Feyza Aktan ile Özcan Deniz mahkemeye değişik tarihlerde dilekçe sundu. Feyza Aktan dilekçesinde, eski eşi Özcan Deniz tarafından birçok kez şiddete maruz kaldığını iddia ederek birden fazla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti. Feyza Aktan'ı hamile olduğu dönemde eve kilitleyen Özcan Deniz'in şiddet uyguladığının anlatıldığı dilekçede, "Özcan Deniz daha sonra 2018 Haziran ayında Göcek tatilinde Feyza Aktan'a annesinin yanında şiddet uygulamıştır. En son şiddet olayı ise Haziran 2019 tarihinde Almanya'da tatilde yaşanmıştır. Özcan Deniz, Feyza Aktan'ı kız kardeşinin yanında darp etmiştir" denildi.
Özcan Deniz mahkemeye sunduğu dilekçede ise Feyza Aktan'ın iddialarının herhangi bir delil ile desteklenmediğini belirterek, davanın düşürülmesini ve beraatını istedi.

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan kan donduran iddia! Eve kilitledi hamileyken bile şiddet uyguladı

VELAYET DAVASINDA ARKA KAPIDAN ÇIKMAYA ÇALIŞTI

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile karşı karşıya! Özcan Deniz 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlunun velayeti için dava açmıştı. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Özcan Deniz ve Davalı Feyza Aktan geldi.

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Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan kan donduran iddia! Eve kilitledi hamileyken bile şiddet uyguladı

Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya, basın mensupları alınmadı. Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz kardeşine destek olmak için adliyeye birlikte gelirken Feyza Aktan ise ablası ve yakınlarıyla birlikte geldi.