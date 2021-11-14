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Haberler Magazin Ozan Orhon 90'lı yıllara damga vurmuştu! İşte "Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!" diyen Ozan Orhon'un son hali...

Ozan Orhon 90'lı yıllara damga vurmuştu! İşte "Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!" diyen Ozan Orhon'un son hali...

90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon, 1992'de ilk albümü "Oldu mu Şimdi?"yi çıkardığında Türkçe sözlü pop müzikte yavaş yavaş yükselişe geçiyordu. Orhon, dönemin en dikkat çeken seslerinden biriydi. Şarkıcı, sesini ilk nasıl keşfettiğini ve kaybolduğu dönemden şimdiki zamana kadar geçen süreci anlattı, "Amerika'da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!" dedi.

14.11.2021 10:26 - Son Güncelleme: 14.11.2021 10:42
Ozan Orhon 90’lı yıllara damga vurmuştu! İşte Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum! diyen Ozan Orhon’un son hali...

Ozan Orhon 90'lı yıllara damga vurmuştu! Şarkıcı Ozan Orhon geçtiğimiz Ağustos ayında 4. kez nikah masasına oturdu! 90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon ilk evliliğini 1997 yılında manken Ebru Şallı ile, ikinci evliliğini Yeşim Erçetin ile ve üçüncü evliliğini ise Birgül Orhon ile gerçekleştirmişti.

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Ozan Orhon 90’lı yıllara damga vurmuştu! İşte Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum! diyen Ozan Orhon’un son hali...

Aradığı aşkı uzun zamandır hayatında olan kabin memuru sevgilisinde bulan Ozan Orhon, açıklamaları ile gündemde.

Ozan Orhon 90’lı yıllara damga vurmuştu! İşte Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum! diyen Ozan Orhon’un son hali...

Hürriyet'in haberine göre Orhon, "Amerika'da yapamadım. Orada kebapçıda şarkı söylüyordum. Sonra ikinci eşimi tanıdım. Kızım doğduktan sonra Türkiye'ye döndük. Tekrar bir şeyler yapmaya çalıştım ama ortam değişmişti.

Ozan Orhon 90’lı yıllara damga vurmuştu! İşte Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum! diyen Ozan Orhon’un son hali...

"Çok kilo almaya başladım. Sinirimi yemekten çıkarıyordum. Gün geçtikçe kilo arttı ve eşimden boşandım."

Ozan Orhon 90’lı yıllara damga vurmuştu! İşte Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum! diyen Ozan Orhon’un son hali...

"Boşandıktan sonra duygusal olarak çöküntüler başladı. 2005'te rahatsızlandım ve kalp spazmı geçirdim. Kelepçeyi önüme getirdiler. Türkiye'de ilk kelepçe hastası bendim Google'a adımı yazıyorsunuz kelepçe çıkıyor. Ben ondan rahatsız oluyorum." diye konuştu.

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