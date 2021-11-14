Ozan Orhon 90'lı yıllara damga vurmuştu! İşte "Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!" diyen Ozan Orhon'un son hali...
90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon, 1992'de ilk albümü "Oldu mu Şimdi?"yi çıkardığında Türkçe sözlü pop müzikte yavaş yavaş yükselişe geçiyordu. Orhon, dönemin en dikkat çeken seslerinden biriydi. Şarkıcı, sesini ilk nasıl keşfettiğini ve kaybolduğu dönemden şimdiki zamana kadar geçen süreci anlattı, "Amerika'da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!" dedi.
14.11.2021 10:26
- Son Güncelleme: 14.11.2021 10:42
Ozan Orhon 90'lı yıllara damga vurmuştu! Şarkıcı Ozan Orhon geçtiğimiz Ağustos ayında 4. kez nikah masasına oturdu! 90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon ilk evliliğini 1997 yılında manken Ebru Şallı ile, ikinci evliliğini Yeşim Erçetin ile ve üçüncü evliliğini ise Birgül Orhon ile gerçekleştirmişti.