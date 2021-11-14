Ozan Orhon 90'lı yıllara damga vurmuştu! İşte "Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!" diyen Ozan Orhon'un son hali...

Ozan Orhon 90'lı yıllara damga vurmuştu! Şarkıcı Ozan Orhon geçtiğimiz Ağustos ayında 4. kez nikah masasına oturdu! 90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon ilk evliliğini 1997 yılında manken Ebru Şallı ile, ikinci evliliğini Yeşim Erçetin ile ve üçüncü evliliğini ise Birgül Orhon ile gerçekleştirmişti.