Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi!

Sertel, çocuklarının yüzünü gösterdiği fotoğrafların altına şu notu düştü:



"Bu sene çocuklarımın ilk 23 Nisan Bayramı.. Tabii şuan hiçbir şey anlamasalar da her yıl coşkuyla kutlayacakları M. Kemal Atatürk'ü her daim minnetle anacakları güzel bir bayram günü olacak.. 100.yılında Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum "