RAMAZAN İMSAKİYE
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Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi!

Arka Sokaklar dizisi ile tanıdığımız Ozan Çobanoğlu ile bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından söz ettiren Ezgi Sertel ile 2016 yılında dünyaevine girmiş, çift geçtiğimiz ocak ayında da ikizleri Mert ve Tibet'i kucağına almıştı.

24.04.2020 12:08 - Son Güncelleme: 19.05.2020 01:34
Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi!

Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ve bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuşmuştu. Ezgi Sertel, ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi.

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Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi!

Ünlü sunucunun ikiz bebekleri 3 aylık oldu. Ezgi Sertel çocuklarının yüzünü ilk kez 23 Nisan'da gösterdi.

Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi!

Sertel, çocuklarının yüzünü gösterdiği fotoğrafların altına şu notu düştü:

"Bu sene çocuklarımın ilk 23 Nisan Bayramı.. Tabii şuan hiçbir şey anlamasalar da her yıl coşkuyla kutlayacakları M. Kemal Atatürk'ü her daim minnetle anacakları güzel bir bayram günü olacak.. 100.yılında Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum "

Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi!

İşte Arka Sokaklar oyuncusu Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri...

Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi!

BEYONCE

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