Ozan Akbaba, Bülent Polat, Engin Altan Düzyatan ve birçok ünlü baba olduğu gün büyümeye başladı! İşte ünlülerden 'Babalar Günü' paylaşımları

Ozan Akbaba, Bülent Polat, Engin Altan Düzyatan ve birçok ünlü baba olduğu gün büyümeye başladı! herkes babalığı yaşayarak öğrenir ve kendi babasını da öğrendiği babalık tecrübesi üzerinden anlamaya çalışır ve günün sonunda anlar da... Ama artık bu durum değişiyor. Çünkü günümüz babaları hayata farklı bakıyor. Günaydın yazarı İlker Gezici'nin Sahi Kitap'tan çıkan Babalığın Kitabı Yazanlar kitabında babalık deneyimlerini anlatanlar da bu gerçeğin altını çiziyor.