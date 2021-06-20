Ozan Akbaba, Bülent Polat, Engin Altan Düzyatan ve birçok ünlü baba olduğu gün büyümeye başladı! İşte ünlülerden 'Babalar Günü' paylaşımları
Ozan Akbaba, Bülent Polat, Engin Altan Düzyatan, Burak Kut, Bülent İnal, Çetin Altay, Engin Hepileri, Fettah Can, Kubat, Murat Akkoyunlu, Necip Memili, Ozan Akbaba, Özgün, Serkan Çağrı, Serkan Kaya, Ümit Erdim, Yıldıray Şahinler ve Yunus Emre Yıldırımer... Kimi oyuncu, kimi tiyatrocu, kimi müzisyen. Hepsinin ortak özelliği yeni nesil baba olmaları. Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, her yıl Haziran ayının 3. haftasında kutlanan ve bu yıl 20 Haziran'a denk gelen 'Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Babalar Günü'nde söz onlarda!
Ozan Akbaba, Bülent Polat, Engin Altan Düzyatan ve birçok ünlü baba olduğu gün büyümeye başladı! herkes babalığı yaşayarak öğrenir ve kendi babasını da öğrendiği babalık tecrübesi üzerinden anlamaya çalışır ve günün sonunda anlar da... Ama artık bu durum değişiyor. Çünkü günümüz babaları hayata farklı bakıyor. Günaydın yazarı İlker Gezici'nin Sahi Kitap'tan çıkan Babalığın Kitabı Yazanlar kitabında babalık deneyimlerini anlatanlar da bu gerçeğin altını çiziyor.
"ANNE VE BABAMI DAHA İYİ ANLIYORUM"
ALPER KUL
"Baba olmak dünyanın daha büyülü bir yer olduğunu anlamamı sağladı. Babalık, hayatıma başka bir anlam kattı. Değiştim. Daha sorumluluk sahibi, disiplinli ve düzenli bir insan oldum. Merhamet duygum arttı. Ördek yavrusu görsem koruma güdülerim devreye giriyor artık. Her şeyin yavrusunu korumalıyım gibi bir his var içimde. Anne babamı daha iyi anlıyorum."
"BİZLER, YOL GÖSTERİCİ OLACAĞIZ"
FETTAH CAN
"Şarkı yazarıyım ama onlara olan aşkımı, duygumu ve sevgimi anlatacak bir kelime dahi bulamıyorum. Çocuklar için güzel bir gelecek hayali kuruyor, onun için çabalıyoruz. Hayatlarında verecekleri kararların arkasında olacağız. Hangi mesleği seçecekleri kendilerinde olan cevher ortaya çıktıkça belirginleşecek, bizler de yol gösterici olacağız."