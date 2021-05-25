Oyuncu Sevcan Yaşar’ı darp etmişti... Dayakçı Sermiyan Midyat'ın cezası belli oldu

Birlikte yaşadığı ve kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ve tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat'ın 3 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Sermiyan Midyat, haksız tahrik altında 'Kasten yaralama' suçundan 1.120 TL adli para cezasına çarptırılırken aynı davada 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapsi istenen Sevcan Yaşar'ın da, aynı suçtan 1.120 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.