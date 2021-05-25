Oyuncu Sevcan Yaşar’ı darp etmişti... Dayakçı Sermiyan Midyat'ın cezası belli oldu
Oyuncu Sevcan Yaşar'ı darp etmişti... Dayakçı Sermiyan Midyat'ın cezası belli oldu! 3 ayrı suçtan 8 yıla hapsi istenen Midyat hakkında karar çıktı. Sermiyan Midyat, haksız tahrik altında 'Kasten yaralama' suçundan 1.120 TL adli para cezasına çarptırılırken aynı davada 'kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapsi istenen Sevcan Yaşar'ın da, 1.120 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Dayakçı Sermiyan Midyat'ın cezası belli oldu! Eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, 'Basit yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da, 'Basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
Birlikte yaşadığı ve kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ve tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat'ın 3 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Sermiyan Midyat, haksız tahrik altında 'Kasten yaralama' suçundan 1.120 TL adli para cezasına çarptırılırken aynı davada 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapsi istenen Sevcan Yaşar'ın da, aynı suçtan 1.120 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, 'Basit yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da, 'Basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
YUMRUKLADIĞI VE TEKMELEDİĞİ ANLATILDI
İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nin basit yargılama usulüyle baktığı davada karar çıktı. Mahkemenin verdiği gerekçeli kararda müşteki sanıklar Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat'ın aynı evde yaşadıkları, 16 Nisan 2020 tarihinde Midyat'ın sebepsiz yere bağırarak Yaşar'a hakaretler savurduğu, 'Bu evden gidemezsin' diyerek tehdit ettiği ve Yaşar'ı kapıdan çıkacağı sırada alınan doktor raporuna göre yaşamsal tehlike yaratmayacak şekilde yerde sürüklediği, yumrukladığı ve tekmelediği anlatıldı.