Öykü Karayel’in pamuk gibi cildinin sırrı bakın neymiş! 1 hafta içinde kusurları yok ediyor

Ünlü oyuncu Öykü Karayel başarılı kariyerinin yanı sıra pürüzsüz cildi ve bakımlı saçlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyada sık sık beğeni toplayan Karayel geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda güzellik sırlarını paylaşarak takipçilerine ilham verdi. İşte Öykü Karayel'in günlük bakım ritüelleri ve kullandığı ürünler!
Cilt Bakımı: Temizlik ve Nemlendirme Ön Planda
Öykü Karayel, her gün cilt temizliğine özel bir önem verdiğini belirtiyor.
Sabahları yüz yıkama jeli ile başlayan rutini tonik ile derinlemesine temizlikle devam ediyor. Bu adımların cildinin nefes almasını sağladığını ve ölü hücrelerden arındırarak yenilenmesine yardımcı olduğunu ifade ediyor.
Gün içerisinde farklı dermokozmetik markaların nemlendirici kremlerini kullanan Karayel geceleri ise cildine yoğun bakım yapıyor.
Doğal ve Hafif Makyaj Tercihi
Günlük hayatında fazla makyaj yapmayan Öykü Karayel, doğal bir görünümden yana. Likit rujlar ve hafif yapılı fondötenleri tercih eden oyuncu makyajını genellikle kendisi yapıyor.
Pudra kullanımından ise kaçındığını belirten Karayel özel günlerde bile doğal görünümünden vazgeçmiyor.
İnce Telli Saçlar İçin Özel Bakım
Saçlarının ince telli ve kuru bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Karayel, bu nedenle saç bakımı için daha etkili sonuçlar veren rutinleri tercih ediyor. Saçlarının sağlıklı ve bakımlı görünmesi için düzenli olarak keratin bakımı yaptırdığını belirten ünlü oyuncu, bu bakımları desteklemek için keratin içeren şampuan ve saç kremleri kullanıyor.
El ve Ayak Bakımı da İhmal Edilmiyor
Öykü Karayel cilt ve saç bakımının yanı sıra el ve ayak bakımına da özen gösteriyor. Nemlendirici özellikteki ürünlerin kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyleyen oyuncu her ayrıntının önem taşıdığına inanıyor.