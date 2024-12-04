Öykü Karayel’in pamuk gibi cildinin sırrı bakın neymiş! 1 hafta içinde kusurları yok ediyor

Günlük hayatında fazla makyaj yapmayan Öykü Karayel , doğal bir görünümden yana. Likit rujlar ve hafif yapılı fondötenleri tercih eden oyuncu makyajını genellikle kendisi yapıyor.

İnce Telli Saçlar İçin Özel Bakım

Saçlarının ince telli ve kuru bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Karayel, bu nedenle saç bakımı için daha etkili sonuçlar veren rutinleri tercih ediyor. Saçlarının sağlıklı ve bakımlı görünmesi için düzenli olarak keratin bakımı yaptırdığını belirten ünlü oyuncu, bu bakımları desteklemek için keratin içeren şampuan ve saç kremleri kullanıyor.