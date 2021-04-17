Öykü Karayel anne oldu! Oğlu Roman’ı kucağına alan Can Bonomo’nun ilk hamlesi…

Can Bonomo ve Öykü Karayel'den müjdeli haber geldi! Can Bonomo ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Öykü Karayel, bu sabah saatlerinde ilk bebeğini dünyaya getirdi. Anne Öykü Karayel ile Roman adını verdikleri bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran ünlü çiftten Öykü Karayel'in babası Cengiz Karayel ise müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

17.04.2021 15:48 - Son Güncelleme: 17.04.2021 15:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





