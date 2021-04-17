Öykü Karayel anne oldu! Oğlu Roman’ı kucağına alan Can Bonomo’nun ilk hamlesi…
Can Bonomo ve Öykü Karayel'den müjdeli haber geldi! Can Bonomo ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Öykü Karayel, bu sabah saatlerinde ilk bebeğini dünyaya getirdi. Anne Öykü Karayel ile Roman adını verdikleri bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran ünlü çiftten Öykü Karayel'in babası Cengiz Karayel ise müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
17.04.2021 15:48
- Son Güncelleme: 17.04.2021 15:48
Oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, bu sabah saatlerinde ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
Mutlu evliliklerini bebek haberiyle taçlandıran Can Bonomo ile Öykü Karayel, erkek bebeklerine Roman ismini verdi.
Sabah saatlerinde doğum yapan Öykü Karayel ile Roman bebeğin genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
İLK HAMLE GELDİ!
Bebekleriyle henüz bir paylaşım yapmayan ünlü çiftten Can Bonomo, Instagram sayfasındaki açıklama kısmında yazan "Müzisyen ve Şair" tanımlarının yanına "Baba" kelimesini ekledi.
'KESİN BİLGİ'
Öykü Karayel'in babası Cengiz Karayel ise torun heyecanını sosyal medya hesabında paylaştı. Dede Karayel, Twitter hesabından "Evet doğdu. Kesin bilgidir" diyerek haberleri doğruladı.