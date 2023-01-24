OSCAR ADAYLARI LİSTESİ 2023! 95. Akademi Oscar ödül töreni ne zaman düzenlenecek? En iyi film, kadın-erkek oyuncu, yönetmen...

Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu ve Ke Huy Quan'ın rol aldığı; Daniel Kwan ve Daniel Scheinert'in yönetmenliğini üstlendiği "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All At Once) filmi, En İyi Film kategorisinin yanı sıra Kostüm, Orijinal Film Müziği, Orijinal Senaryo, Orijinal Şarkı, Kurgu ve Yönetmen kategorilerinde de Oscar'a aday gösterildi.