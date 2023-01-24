OSCAR ADAYLARI LİSTESİ 2023! 95. Akademi Oscar ödül töreni ne zaman düzenlenecek? En iyi film, kadın-erkek oyuncu, yönetmen...
Bu yıl Oscar Ödülleri'nin 95'incisi düzenlenecek. Akademi Ödülleri olarak da bilinen Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin verdiği Oscar Ödülleri'nin bu yılki adayları da açıklandı. Adaylıklar arasında en çok dikkat çeken Film tam 11 dalda aday gösterilen Everything Everywhere All At Once olurken, onu 9'ar adaylıkla The Banshees of Inisherin ve All Quiet on the Western Front izledi. İşte Oscar adayları 2023 LİSTESİ...
OSCAR ADAYLARI 2023!1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri bu yıl 95. kez sahiplerini bulacak. Los Angeles'ta düzenlenecek törende sunuculuğu Jimmy Kimmel üstlenecek. Riz Ahmed ve Alison Williams 23 kategoride Oscar adaylarını açıkladı. Peki 95. Akademi Oscar ödül töreni ne zaman? İşte En iyi film, kadın-erkek oyuncu, yönetmen...
Oscar Ödül töreni bu yıl 13 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödüllerinde bu yıl dikkat çeken adaylar yer aldı.
Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu ve Ke Huy Quan'ın rol aldığı; Daniel Kwan ve Daniel Scheinert'in yönetmenliğini üstlendiği "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All At Once) filmi, En İyi Film kategorisinin yanı sıra Kostüm, Orijinal Film Müziği, Orijinal Senaryo, Orijinal Şarkı, Kurgu ve Yönetmen kategorilerinde de Oscar'a aday gösterildi.