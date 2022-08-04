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Haberler Magazin Oryantal Tanyeli'nin son halini görenler tanıyamıyor! 99 kilo çıkmıştı mide ameliyatından sonra bambaşka biri oldu: "Resmen erimiş"

Oryantal Tanyeli'nin son halini görenler tanıyamıyor! 99 kilo çıkmıştı mide ameliyatından sonra bambaşka biri oldu: "Resmen erimiş"

Oryantal Tanyeli'nin son halini görenler tanıyamıyor! 99 kilo çıkmıştı mide ameliyatından sonra bambaşka biri oldu, Tanyeli'Yi görenler, "Resmen erimiş" , "Gerçekten Tanyeli mi o?" yorumları yaptı. Mide küçültme ameliyatı ile zayıflayan Tanyeli'nin son hali sosyal medyayı salladı. İşte 'İbo Show'un efsane dansözü' olarak hafızalara kazınan ve 70 kiloya düşen ünlü oryantal...

04.08.2022 13:46 - Son Güncelleme: 04.08.2022 13:46
Oryantal Tanyeli’nin son halini görenler tanıyamıyor! 99 kilo çıkmıştı mide ameliyatından sonra bambaşka biri oldu: Resmen erimiş

"RESMEN ERİMİŞ"

Oryantal Tanyeli'nin son halini görenler tanıyamıyor! 99 kilo çıkmıştı mide ameliyatından sonra bambaşka biri oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Oryantal Tanyeli’nin son halini görenler tanıyamıyor! 99 kilo çıkmıştı mide ameliyatından sonra bambaşka biri oldu: Resmen erimiş

2014 yılında İlker Sünneli ile nikah masasına oturan bir dönemin aranan isimlerinden Tanyeli, uzun süredir eşiyle birlikte Avustralya'da hayatını sürdürüyordu.

Oryantal Tanyeli’nin son halini görenler tanıyamıyor! 99 kilo çıkmıştı mide ameliyatından sonra bambaşka biri oldu: Resmen erimiş

Mide küçültme ameliyatı olmak için geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen Tanyeli, Üsküdar'da bulunan bir hastanede bıçak altına yatmıştı.

Oryantal Tanyeli’nin son halini görenler tanıyamıyor! 99 kilo çıkmıştı mide ameliyatından sonra bambaşka biri oldu: Resmen erimiş

99 kilo'ya çıkan Tanyeli özel bir teknikle gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatı ile eski formuna kavuştu.

Oryantal Tanyeli’nin son halini görenler tanıyamıyor! 99 kilo çıkmıştı mide ameliyatından sonra bambaşka biri oldu: Resmen erimiş

Ameliyatla 29 kilo veren Tanyeli 70 kiloya düştü.

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