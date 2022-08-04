Oryantal Tanyeli'nin son halini görenler tanıyamıyor! 99 kilo çıkmıştı mide ameliyatından sonra bambaşka biri oldu: "Resmen erimiş"
Oryantal Tanyeli'nin son halini görenler tanıyamıyor! 99 kilo çıkmıştı mide ameliyatından sonra bambaşka biri oldu, Tanyeli'Yi görenler, "Resmen erimiş" , "Gerçekten Tanyeli mi o?" yorumları yaptı. Mide küçültme ameliyatı ile zayıflayan Tanyeli'nin son hali sosyal medyayı salladı. İşte 'İbo Show'un efsane dansözü' olarak hafızalara kazınan ve 70 kiloya düşen ünlü oryantal...
04.08.2022 13:46 - Son Güncelleme: 04.08.2022 13:46
"RESMEN ERİMİŞ"
Oryantal Tanyeli'nin son halini görenler tanıyamıyor! 99 kilo çıkmıştı mide ameliyatından sonra bambaşka biri oldu.