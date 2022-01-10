Oryantal Didem’den bomba itiraf İbrahim Tatlıses sayesinde ünlü olmuştu! Meğer Acun Ilıcalı iki kere teklifte bulunmuş...

Acun Ilıcalı tarafından iki kez Survivor için teklif aldığını ancak böcek ve yılanlardan dolayı reddetmek zorunda kaldığını söyleyen Didem hayalinin denizden çıkarak geleceği adada dans etmek istediğini söyledi. Oryantal Didem ayrıca, Survivor'ı izlemeyi çok sevdiğini yeni sezonu iple çektiğini belirtirken, Birleşme Partisi'nde sahne almayı da istediğini ifade etti.