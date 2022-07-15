Oryantal Asena'nın son haline bakın! Önce biricik eşiyle sabah rutinini paylaştı! Ardından mini şortuyla havalı pozunu yayınladı
Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, 1995 yılında Mustafa Topaloğlu'nun yardımlarıyla sahne ile tanıştı. Almanya, İsviçre, Hollanda, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde kısa zamanda dansını kabul ettiren Asena, özellikle İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazındı. Hem dansları hem özel hayatıyla bir dönem adından sık sık söz ettiren Asena, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Hasan Dere ile evlendikten sonra magazin dünyasında uzak bir hayat tercih etti. Kıvrak danslarıyla bir döneme damga vuran ünlü isim, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. İlk olarak eşi ile sabah rutinini yayınlayan Asena, ardından mini şortuyla verdiği havalı pozunu paylaştı. Ünlü oryantalin son halini görenler ise tanımakta zorlandı. İşte Asena'nın sosyal medyada gündem olan son hali ve çok konuşulan paylaşımı...
15.07.2022 23:21 - Son Güncelleme: 16.07.2022 00:26
Asena ya da gerçek adıyla Onur Çakmak, 1995 yılında Mustafa Topaloğlu'nun yardımlarıyla sahne ile tanıştı.
Almanya, İsviçre, Hollanda, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde kısa zamanda dansını kabul ettiren Asena, özellikle İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazındı.
Hem dansları hem özel hayatıyla bir dönem adından sık sık söz ettiren Asena, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Hasan Dere ile evlendikten sonra magazin dünyasında uzak bir hayat tercih etti.
İlk olarak eşi ile sabah rutinini yayınlayan Asena, "Sabah kahvaltısı hazırlıyor eşim sincaplarımıza. Kuşlarımızın ki zaten standart" ifadelerini kullandı.