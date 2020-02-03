Ortalık iyice kızışıyor! Fatih Ürek’ten sıkı dostu Demet Akalın’a sert sözler: Dedikoducu!
Fatih Ürek, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı Ürek, bir dönem yakın dost olduğu Demet Akalın hakkında sert sözler söyledi. Ablasının cenazesine katılmayıp, kendisini aramadığını belirten eski dostu Demet Akalın'a 'dedikoducu' diyerek tepki verdi. Akalın'ın yaşadığı zor günlerde yanında olduğunu söyleyen Ürek, yaşadığı acı kayıpta Akalın'ın yanında olmadığını söyledi.
Fatih Ürek'e ablasının cenazesine katılmayan Demet Akalın'ın, 'Sanatçıdan dost olmaz' sözleri hatırlatılınca; şarkıcı, "Kendisi ne düşünür bilmiyorum ama ben dostum. Garip bir tutuma girdi Demet, ne yapmak istediğini bilmiyorum, ne yapmak istediğini de anlamış değilim. Hiç kimse de anlamış değil zaten, anlamıyorlar da. Bence bu tutumundan vazgeçmesi gerekiyor" dedi.