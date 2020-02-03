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Ortalık iyice kızışıyor! Fatih Ürek’ten sıkı dostu Demet Akalın’a sert sözler: Dedikoducu!

Fatih Ürek, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı Ürek, bir dönem yakın dost olduğu Demet Akalın hakkında sert sözler söyledi. Ablasının cenazesine katılmayıp, kendisini aramadığını belirten eski dostu Demet Akalın'a 'dedikoducu' diyerek tepki verdi. Akalın'ın yaşadığı zor günlerde yanında olduğunu söyleyen Ürek, yaşadığı acı kayıpta Akalın'ın yanında olmadığını söyledi.

03.02.2020 16:21 - Son Güncelleme: 03.02.2020 16:21
Ortalık iyice kızışıyor! Fatih Ürek’ten sıkı dostu Demet Akalın’a sert sözler: Dedikoducu!

Fatih Ürek'e ablasının cenazesine katılmayan Demet Akalın'ın, 'Sanatçıdan dost olmaz' sözleri hatırlatılınca; şarkıcı, "Kendisi ne düşünür bilmiyorum ama ben dostum. Garip bir tutuma girdi Demet, ne yapmak istediğini bilmiyorum, ne yapmak istediğini de anlamış değilim. Hiç kimse de anlamış değil zaten, anlamıyorlar da. Bence bu tutumundan vazgeçmesi gerekiyor" dedi.

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Ortalık iyice kızışıyor! Fatih Ürek’ten sıkı dostu Demet Akalın’a sert sözler: Dedikoducu!

Eşi Okan Kurt'la boşanma aşamasında Akalın'ın yanında olduğunu söyleyen Ürek, "Kötü günlerinde yanındaydım, her zaman. Yine kötü gününde yanında olurum, Allah göstermesin.

Ortalık iyice kızışıyor! Fatih Ürek’ten sıkı dostu Demet Akalın’a sert sözler: Dedikoducu!

Kendi tercihi, insanlara sen bunu niye yaptın diyemem. Garip bir tutumu var, garip davranışlar sergiliyor. Sadece bana değil, ben ona yakınım, küs falan da değilim. Başkaları bunu diyemez mesafeli olurlar.

Ortalık iyice kızışıyor! Fatih Ürek’ten sıkı dostu Demet Akalın’a sert sözler: Dedikoducu!

Şöyle söyleyeyim, yaşlar gelip geçiyor, fındık gibi gençler çıkıyor, sahnelere, özellikle pop müzikte. Daha sevgi dolu olması gerekiyor. Bunu yüzüne de söylerim yani" diye konuştu.

Ortalık iyice kızışıyor! Fatih Ürek’ten sıkı dostu Demet Akalın’a sert sözler: Dedikoducu!

Demet Akalın'la görüşmediklerini söyleyen Ürek, "Aynı yerde oturuyorduk; taşınmak zorunda kaldım, ondan sonra aramıyor sormuyor. Böyle bir hallendi ne oldu bilmiyorum" diye konuştu.

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