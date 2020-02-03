Ortalık iyice kızışıyor! Fatih Ürek’ten sıkı dostu Demet Akalın’a sert sözler: Dedikoducu!

Fatih Ürek'e ablasının cenazesine katılmayan Demet Akalın'ın, 'Sanatçıdan dost olmaz' sözleri hatırlatılınca; şarkıcı, "Kendisi ne düşünür bilmiyorum ama ben dostum. Garip bir tutuma girdi Demet, ne yapmak istediğini bilmiyorum, ne yapmak istediğini de anlamış değilim. Hiç kimse de anlamış değil zaten, anlamıyorlar da. Bence bu tutumundan vazgeçmesi gerekiyor" dedi.