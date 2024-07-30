Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filmiydi... Çekim hatası 50 yıl sonra ortaya çıktı! 'Nasıl anlamadık' Yeşilçam'ın efsane filmlerinden...

Yeşilçam sinemasının unutulmaz aşk hikayelerinden biri olan ve Lütfi Ömer Akad imzasıyla 1971 yılında vizyona giren "Bir Teselli Ver", yarım asrı aşkın süredir izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Fabrika işçisi Orhan (Orhan Gencebay) ile fabrika sahibinin kızı Nermin'in (Tülin Örsek) imkansız aşkını anlatan film, müzikleriyle de Türk sinema tarihinde ayrı bir yere sahip. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir detay, "Bir Teselli Ver" filmini bir kez daha gündeme getirdi. Filmin hayranları tarafından dikkatli gözlerle izlenen bir sahnede, bugüne kadar fark edilmeyen bir hata tespit edildi.