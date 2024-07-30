Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filmiydi... Çekim hatası 50 yıl sonra ortaya çıktı! 'Nasıl anlamadık' Yeşilçam'ın efsane filmlerinden...

Yeşilçam sinemasının unutulmaz aşk hikayelerinden biri olan ve Lütfi Ömer Akad imzasıyla 1971 yılında vizyona giren "Bir Teselli Ver", yarım asrı aşkın süredir izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Fabrika işçisi Orhan (Orhan Gencebay) ile fabrika sahibinin kızı Nermin'in (Tülin Örsek) imkansız aşkını anlatan film, müzikleriyle de Türk sinema tarihinde ayrı bir yere sahip. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir detay, "Bir Teselli Ver" filmini bir kez daha gündeme getirdi. Filmin hayranları tarafından dikkatli gözlerle izlenen bir sahnede, bugüne kadar fark edilmeyen bir hata tespit edildi.
Türk sinemasının usta yönetmeni Lütfi Ömer Akad'ın unutulmaz yapıtı "Bir Teselli Ver", vizyona girdiği 1971 yılından bu yana gönüllerde taht kurmuş bir film. Orhan Gencebay ve Tülin Örsek'in başrollerini paylaştığı, imkansız bir aşkın konu edildiği film, hem hikayesi hem de müzikleriyle Yeşilçam klasikleri arasında yerini almıştı.
Orhan Gencebay, Kadir Savun, Osman Alyanak, Güzin Özipek, Tülin Örsek, Aydın Tezel ve Feridun Çölgeçen'in ekran karşısına geçtiği yapım Yeşilçam'da unutulmazlar arasında yerini aldı.
MÜZİKLER ORHAN GENCEBAY'DAN
Aynı zamanda Orhan Gencebay'ın ilk oyunculuk deneyiminin gerçekleştiği filmin müziklerini de usta sanatçı bizzat kendisi seslendirdi.