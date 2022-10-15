Orhan Gencebay'dan üzücü haber! Hayranları yıkıldı! "Maalesef boğazımda..."
Usta sanatçı Orhan Gencebay sevenlerine kötü bir haber verdi. Boğazında kitle oluştuğunu belirten usta sanatçı, "Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım" dedi. Gencebay'ın verdiği haberin ardından binlerce hayranı resmen yıkıldı. Peki, Orhan Gencebay hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
15.10.2022 16:53 - Son Güncelleme: 15.10.2022 16:53
Bir mekandan çıkarken görüntülenen usta isim Orhan Gencebay gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sevenlerine kötü bir haber veren Gencebay, haftaya bıçak altına yatacağını söyledi.
"BOĞAZIM'DA KİTLE OLUŞMUŞ"
Orhan Gencebay, "Boğazımda kitle oluşmuş. Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım. Ancak öyle büyütülecek bir durum değil. Operasyonun 25 dakika süreceğini öğrendim" dedi.
ORHAN GENCEBAY NEREDE YAŞIYOR?
Orhan Gencebay ve Sevim Emre, bu sene bir farklılık yaptı, Türkbükü'nde ev kiraladı.Çift, kirası 7 bin Euro olan evdeki tatilden çok memnun kalınca Bodrum'da ev almaya karar verdi.