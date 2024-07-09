Orhan Gencabay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde inanılmaz hata pes dedirtti! 53 yıl sonra fark edildi! Yeşilçam'ın efsane filmlerinden...

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan, Orhan Gencebay'ın hem başrolde oynadığı hem de müziklerini bestelediği "Bir Teselli Ver" filminin, 53 yılı aşkın bir süredir saklı kalan bir hatası ortaya çıktı. İşte unutulmaz Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları...
Lütfi Ömer Akad'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Orhan Gencebay'ın hem başrolde oynadığı hem de müziklerini bestelediği 1971 yapımı "Bir Teselli Ver", Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor.
Orhan Gencebay, Kadir Savun, Osman Alyanak, Güzin Özipek, Tülin Örsek, Aydın Tezel ve Feridun Çölgeçen'in ekran karşısına geçtiği yapım Yeşilçam'da unutulmazlar arasında yerini aldı.
MÜZİKLER ORHAN GENCEBAY'DAN
Aynı zamanda Orhan Gencebay'ın ilk oyunculuk deneyiminin gerçekleştiği filmin müziklerini de usta sanatçı bizzat kendisi seslendirdi.