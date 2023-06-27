Öpüşürken yakalanan Afra Saraçoğlu ile Mert Demir ilişkilerindeki o gerçekle şaşırttı! Aldatma, 3. kişi derken meğer aralarında...
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde denizde yakınlaşırken yakalandı. İlişkileri olduğu ortaya çıkan oyuncular aralarındaki o gerçekle şaşırttı. Öte yandan Afra Saraçoğlu'nun Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkileri devam ederken Saraçoğlu'nun Demir ile arkadaşlığı farklı şekilde yorumlanmıştı. Gündem olan iddiaların ardından çiftin ayrılığı da cabası olmuştu. Ancak Mert Yazıcıoğlu ayrılıklarının sebebinin 3. bir kişi olmadığını dile getirmişti. Genç oyuncu daha sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açtı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ise Cuma günü öpüşürken kameralara yansıdı. İşte detaylar...
27.06.2023 10:38 - Son Güncelleme: 27.06.2023 10:38
5 gün önce öpüşürken yakalanan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ilişkilerindeki o gerçekle şaşırttı! Aldatma, 3. kişi derken meğer aralarında...
Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Yalı Çapkını oyuncuları Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde tatil yaparken kameralara yakalandı.
2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2022'de ilişkilerini sonlandırmıştı.