Onur Ünlü muhabirleri görünce Hazar Ergüçlü'nün Kıbrıs'tan gelen ailesini yemek masasında bıraktı!
Hazar Ergüçlü ile kendisinden 18 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü, aralarındaki yaş farkına aldırış etmeden ilişkilerine devam ediyor. Hazar Ergüçlü, Kıbrıs'tan ziyaretine gelen ailesi ve Onur Ünlü, geçtiğimiz gün Cihangir'de yemek yerken görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden 45 yaşındaki yönetmen Onur Ünlü,muhabirleri görünce aileyi masada bırakıp oradan uzaklaştı.
03.05.2019 09:59
- Son Güncelleme: 03.05.2019 09:59
27 yaşındaki Hazar Ergüçlü, kendinden 18 yaş büyük sevgilisi, yönetmen Onur Ünlü'yü yılbaşında Kıbrıs'ta yaşayan anne - babasıyla tanıştırmıştı. Hazar Ergüçlü'nün Kıbrıs'ta yaşayan annesi Neşe Ergüçlü ile babası Süleyman Ergüçlü, geçtiğimiz gün kızlarını ziyarete İstanbul'a geldiler.
Hazar Ergüçlü, önceki gün Kıbrıs'tan ziyaretine gelen babası Süleyman ve annesi Neşe Ergüçlü ile Cihangir Miss Pizza'da yemek yedi.
ONUR ÜNLÜ MASAYI TERK ETTİ!
Siparişleri verdikten bir süre sonra fotoğraflarının çekildiğini fark eden Onur Ünlü, aileyi baş başa bırakıp masadan kalktı. Usta yönetmen, mekandan ayrılmadan önce hesabı ödeyerek sevgilisi ile ailesine jest yaptı.
ONUR'LA SIK SIK GÖRÜŞÜYORLAR!
Çıkışta habercilerin sorularını yanıtlayan Hazar Ergüçlü, "Ailem zaten Onur'la tanışıyor. Sık sık görüşüyorlar. Fakat dördümüz birlikte ilk kez çekiliyoruz, bu da size nasipmiş" dedi.
HAZAR ERGÜÇLÜ'NÜN AİLESİ YAŞ FARKINI ÖNEMSEMİYOR
Hazar Ergüçlü, ailesinin Onur Ünlü ile arasındaki yaş farkını önemsemediğini söyledi: "Bu konuda hiçbir şey söylemediler. Siz de gördünüz, hoş sohbet içindeydik. Henüz evliliği düşünmüyoruz, böyle gayet iyi gidiyor."