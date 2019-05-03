Onur Ünlü muhabirleri görünce Hazar Ergüçlü'nün Kıbrıs'tan gelen ailesini yemek masasında bıraktı!

HAZAR ERGÜÇLÜ'NÜN AİLESİ YAŞ FARKINI ÖNEMSEMİYOR

Hazar Ergüçlü, ailesinin Onur Ünlü ile arasındaki yaş farkını önemsemediğini söyledi: "Bu konuda hiçbir şey söylemediler. Siz de gördünüz, hoş sohbet içindeydik. Henüz evliliği düşünmüyoruz, böyle gayet iyi gidiyor."