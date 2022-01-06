Onur Tuna'nın sevgilisi o ünlü oyuncu mu fotoğraf ortaya çıktı herkes şokta! Olay kareyi telefonun arkasında saklıyor!
Onur Tuna'nın sevgilisi o ünlü oyuncu mu? Herkes şokta! Oyuncu Onur Tuna'nın aradığı aşkı oyuncu bir güzelde bulduğu ileri sürüldü. İddianın nedeni ise o oyuncunun telefonun arkasında görülen fotoğraf karesi... Aslen Çanakkaleli olan Onur Tuna'nın annesi tapu dairesinden emekli, babası matematik öğretmeni. Abisi de matematik mezunu. Tuna yıllar önce, "Annem ve babam lisede folklor takımında tanışmışlar. Serçe parmakları birbirini tutmuş ve sonra hiç bırakmamışlar. Geceleri hâlâ beraber dans ediyor, bana vals videoları atıyorlar. Abim matematik mezunu. Onun sayesinde benim de hayatımda hep matematik oldu. Matematik ve oyunculuk arasında ciddi bir bağlantı var, ben de bundan çok faydalandım." demişti... Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Onur Tuna'nın sevgilisinin Hande Doğandemir olduğu ileri sürüldü. İşte olay fotoğraf...
06.01.2022 17:28
- Son Güncelleme: 06.01.2022 17:28
Onur Tuna'nın sevgilisi o ünlü oyuncu mu? Fotoğraf ortaya çıktı herkes şokta! Ünlü güzel olay kareyi telefonun arkasında saklıyor!
Hande Doğandemir geçtiğimiz akşam Derya Pınar Ak ile bir ayna pozu paylaştı. Aynadan yansıyan telefonunun arkasında da bir erkekle olan fotoğrafı dikkat çekti.
Ağır Roman Bir Küçük Eylül Meselesi gibi pekçok film ve dizide rol alan oyuncu Onur Tuna ve Hande Doğandemir'den henüz bir açıklama gelmedi.