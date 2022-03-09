Onu hiç böyle görmediniz! Seda Sayan dekolteli deri tulumuyla ortalığı yıktı geçti! 59 yaşındaki Kadırgalı sosyal medyayı salladı
Onu hiç böyle görmediniz! Seda Sayan dekolteli deri tulumuyla ortalığı yıktı geçti! Geçirdiği estetik operasyonlarla, uyguladığı filtrelerle ve verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Seda Sayan, bu kez giyim tarzıyla çok konuşuldu. Tarzını değiştiren Seda Sayan, dekolteli deri tulumuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. 59 yaşındaki şarkıcı, tarzı ve fit haliyle genç kızlara taş çıkardı. İşte Seda Sayan'ın dekolteli deri tulumuyla verdiği o poz...
09.03.2022 19:06 - Son Güncelleme: 09.03.2022 19:06
Son dönemde geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, giyim tarzını da oldukça değiştirdi.
Tarzını değiştiren Seda Sayan, dekolteli deri tulumuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.