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Haberler Magazin Onu hiç böyle görmediniz! Seda Sayan dekolteli deri tulumuyla ortalığı yıktı geçti! 59 yaşındaki Kadırgalı sosyal medyayı salladı

Onu hiç böyle görmediniz! Seda Sayan dekolteli deri tulumuyla ortalığı yıktı geçti! 59 yaşındaki Kadırgalı sosyal medyayı salladı

Onu hiç böyle görmediniz! Seda Sayan dekolteli deri tulumuyla ortalığı yıktı geçti! Geçirdiği estetik operasyonlarla, uyguladığı filtrelerle ve verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Seda Sayan, bu kez giyim tarzıyla çok konuşuldu. Tarzını değiştiren Seda Sayan, dekolteli deri tulumuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. 59 yaşındaki şarkıcı, tarzı ve fit haliyle genç kızlara taş çıkardı. İşte Seda Sayan'ın dekolteli deri tulumuyla verdiği o poz...

09.03.2022 19:06 - Son Güncelleme: 09.03.2022 19:06
Onu hiç böyle görmediniz! Seda Sayan dekolteli deri tulumuyla ortalığı yıktı geçti! 59 yaşındaki Kadırgalı sosyal medyayı salladı

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, giyim tarzını da oldukça değiştirdi.

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Onu hiç böyle görmediniz! Seda Sayan dekolteli deri tulumuyla ortalığı yıktı geçti! 59 yaşındaki Kadırgalı sosyal medyayı salladı

Tarzını değiştiren Seda Sayan, dekolteli deri tulumuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Onu hiç böyle görmediniz! Seda Sayan dekolteli deri tulumuyla ortalığı yıktı geçti! 59 yaşındaki Kadırgalı sosyal medyayı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Onu hiç böyle görmediniz! Seda Sayan dekolteli deri tulumuyla ortalığı yıktı geçti! 59 yaşındaki Kadırgalı sosyal medyayı salladı

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının fit haline tam not vererek Sayan'ı iltifat yağmuruna tuttu.

Onu hiç böyle görmediniz! Seda Sayan dekolteli deri tulumuyla ortalığı yıktı geçti! 59 yaşındaki Kadırgalı sosyal medyayı salladı

59 yaşındaki şarkıcı, tarzı ve fit haliyle adeta genç kızlara taş çıkardı.

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