Onu hiç böyle görmediniz! Esra Erol’a bakın spor salonunda şov yaptı! Fit hali ve güzelliğiyle mest etti “Kim der iki çocuk annesi”

Öte yandan Esra Erol'un spor hocası için kullandığı ifadeler de dikkat çekti. Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Uykusuz da olsa, yorgun da olsa dersini aksatmaz. En başarılı, en güçlü, en disiplinli öğrencilerimden biri. İyi ki doğdun"