Onu hiç böyle görmediniz! Esra Erol'a bakın spor salonunda şov yaptı! Fit hali ve güzelliğiyle mest etti “Kim der iki çocuk annesi”
Onu hiç böyle görmediniz! Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol, hem başarılı hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Önceki gün yeni yaşını kutlayan güzel sunucu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Kendisinin doğum gününü kutlayan spor hocasının paylaşımını Instagram hesabına taşıyan Erol, sportif haliyle beğeni topladı. Oğullarıyla kamera karşısına geçen Erol, spor salonunda adeta şov yaptı. Fit hali ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Erol'un spor yaptığı anlar sosyal medyayı salladı. İşte Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
13.05.2022 18:25 - Son Güncelleme: 13.05.2022 18:29
Hafta içi her gün ATV ekranlarında kayıpları bulup aileleriyle kavuşturan, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Esra Erol, hem başarılı kariyeri hem güzelliği hem de örnek aile yaşantısıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Öte yandan Esra Erol'un spor hocası için kullandığı ifadeler de dikkat çekti. Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Uykusuz da olsa, yorgun da olsa dersini aksatmaz. En başarılı, en güçlü, en disiplinli öğrencilerimden biri. İyi ki doğdun"