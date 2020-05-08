RAMAZAN İMSAKİYE
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Onu görenler dönüp bir daha baktı! Uğur Pektaş'ın...

Önce model olarak hayatımıza giren Gamze Özçelik ardından Arka Sokaklar dizisinde Zeynep karakterini canlandırmış ve kariyer basamaklarını birer ikişer çıkmaya başlamıştı. Arka Sokaklar dizisinde di şimdilerde ikinci kez Survivor sakatlığı nedeniyle diskalifiye şoku yaşayan Uğur Pektaş ile tanışmış ve hayatını birleştirmişti. Daha sonra Gamze Özçelik ekranlardan elini eteğini çekti.

08.05.2020 08:46 - Son Güncelleme: 15.05.2020 00:10
Uğur Pektaş'ın baldızı Meltem sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi...

Arka Sokaklar dizisiyle tanıdığımız ardından daha sessiz bir hayatı tercih eden Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem'i görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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Uğur Pektaş'ın baldızı Meltem sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi...

ENGİN AKYÜREK VE KARDEŞİ EREN AKYÜREK

Uğur Pektaş'ın baldızı Meltem sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi...
Uğur Pektaş'ın baldızı Meltem sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi...

EBRU GÜNDEŞ VE KARDEŞİ

Uğur Pektaş'ın baldızı Meltem sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi...
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