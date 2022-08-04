Onlar yıllardır can ciğer kuzu sarması! Müge Anlı'ya uydu! Yakın dostu Zuhal Topal estetik ile bakın nasıl değişmiş! O eski halinden eser yok şimdi
Biri ATV ekranlarında yıllardır tartışmasız en yüksek reytinglerin sahibi Müge Anlı, diğeri sunduğu yemek programlarıyla dillerden düşmeyen Zuhal Topal. İki yakın arkadaş meğer yıllar önce estetik yaptırmış. Eski fotoğraflarını görenler 'İnanılmaz değişim' yorumlarında bulunuyor. Yıllardır can ciğer kuzu sarması olan Müge Anlı ve Zuhal Topal burun estetikleriyle gündeme geldi. Hatırlanacağı üzere otelde sade bir törenle geçtiğimiz günlerde dünyavine giren Müge Anlı düğününe yalnızca yakın çevresini çağırmıştı. Düğüne davet edilenler arasında Zuhal Topal'da bulundu. İşte iki arkadaşın estetikli ve estetiksiz halleri...
04.08.2022 14:42 - Son Güncelleme: 04.08.2022 14:42
Ünlü sunucu Zuhal Topal şimdilerde ailesiyle tatilde. TV8'de "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının sevilen sunucusu sezon finali sonrası tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen sunucu Topal, tatilden yeni bir paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.
Eylül ayında yeniden ekrana dönmesi beklenen Zuhal Topal son olarak siyah mayosunu giyip kumlarda kızıyla sere serpe poz verdi. Topal'ın pozunu görenler "En güzel deniz kızı", "Yaşıtlarına meydan okuyor", "Ekrana dönün özledik", "Çok doğalsın" yorumlarında bulundu.