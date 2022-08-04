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Haberler Magazin Onlar yıllardır can ciğer kuzu sarması! Müge Anlı'ya uydu! Yakın dostu Zuhal Topal estetik ile bakın nasıl değişmiş! O eski halinden eser yok şimdi

Onlar yıllardır can ciğer kuzu sarması! Müge Anlı'ya uydu! Yakın dostu Zuhal Topal estetik ile bakın nasıl değişmiş! O eski halinden eser yok şimdi

Biri ATV ekranlarında yıllardır tartışmasız en yüksek reytinglerin sahibi Müge Anlı, diğeri sunduğu yemek programlarıyla dillerden düşmeyen Zuhal Topal. İki yakın arkadaş meğer yıllar önce estetik yaptırmış. Eski fotoğraflarını görenler 'İnanılmaz değişim' yorumlarında bulunuyor. Yıllardır can ciğer kuzu sarması olan Müge Anlı ve Zuhal Topal burun estetikleriyle gündeme geldi. Hatırlanacağı üzere otelde sade bir törenle geçtiğimiz günlerde dünyavine giren Müge Anlı düğününe yalnızca yakın çevresini çağırmıştı. Düğüne davet edilenler arasında Zuhal Topal'da bulundu. İşte iki arkadaşın estetikli ve estetiksiz halleri...

04.08.2022 14:42 - Son Güncelleme: 04.08.2022 14:42
Onlar yıllardır can ciğer kuzu sarması! Müge Anlı’ya uydu! Yakın dostu Zuhal Topal estetiği ile tanınmaz hale geldi! Eski halinden eser kalmadı

Ünlü sunucu Zuhal Topal şimdilerde ailesiyle tatilde. TV8'de "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının sevilen sunucusu sezon finali sonrası tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen sunucu Topal, tatilden yeni bir paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

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Onlar yıllardır can ciğer kuzu sarması! Müge Anlı’ya uydu! Yakın dostu Zuhal Topal estetiği ile tanınmaz hale geldi! Eski halinden eser kalmadı

Eylül ayında yeniden ekrana dönmesi beklenen Zuhal Topal son olarak siyah mayosunu giyip kumlarda kızıyla sere serpe poz verdi. Topal'ın pozunu görenler "En güzel deniz kızı", "Yaşıtlarına meydan okuyor", "Ekrana dönün özledik", "Çok doğalsın" yorumlarında bulundu.

Onlar yıllardır can ciğer kuzu sarması! Müge Anlı’ya uydu! Yakın dostu Zuhal Topal estetiği ile tanınmaz hale geldi! Eski halinden eser kalmadı

Zuhal Topal 27 Ağustos 2008 yılında iş adamı Korhan Saygıner ile evlendi.

Onlar yıllardır can ciğer kuzu sarması! Müge Anlı’ya uydu! Yakın dostu Zuhal Topal estetiği ile tanınmaz hale geldi! Eski halinden eser kalmadı

Çiftin evliliğinden Lina adında bir kız çocuğu bulunuyor.

Onlar yıllardır can ciğer kuzu sarması! Müge Anlı’ya uydu! Yakın dostu Zuhal Topal estetiği ile tanınmaz hale geldi! Eski halinden eser kalmadı

45 yaşındaki güzel sunucu son olarak estetiksiz hali ile gündeme geldi.

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