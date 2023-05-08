Simay Barlas estetik harikası çıktı! İbrahim Tatlıses yere göğe sığdıramamıştı! Herkes estetiksiz zannediyordu ama...
24 yaşındaki ünlü oyuncu Simay Barlas estetik harikası çıktı. Zalim İstanbul dizisiyle adını duyurmayı başaran genç oyuncu en büyük çıkışını ise Aziz dizisiyle yaptı. Dizinin en büyük takipçilerinden biri olan İbrahim Tatlıses, Barlas'ı öve öve bitirememişti. Tatlıses, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, ''Aziz'de oynayan Efnan kızımı örnek alsınlar. Oralarıyla buralarıyla oynamasınlar. Bakın yüzüne nerdeyse makyaj bile yok..." demişti. İşte Simay Barlas'ın herkesi şaşkına çeviren estetiksiz hali...
08.05.2023 19:24 - Son Güncelleme: 08.05.2023 20:20
Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas meğer estetikliymiş! Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses yere göğe sığdıramamıştı! Herkes estetiksiz zannediyordu ama...
İlk kez Paramparça adlı dizi ile ekranlarda boy gösteren Simay Barlas daha sonra Hayat Bazen Tatlıdır, Adı Efsane Zalim İstanbul dizilerinde rol aldı.
Ünlü türkücü, diziden bir görüntüyü Instagram hesabından yayınlamıitı. Dizide 'Efnan' karakterini canlandıran Simay Barlas'ın olduğu sahneyi paylaşan Tatlıses, oyuncuya övgüler yağdırmıştı.