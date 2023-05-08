Simay Barlas estetik harikası çıktı! İbrahim Tatlıses yere göğe sığdıramamıştı! Herkes estetiksiz zannediyordu ama...

"Vay benim Aziz kardeşim, bitirdin beni be bitirdin arkadaş. Bütün diğer dizilerde oynayan kadın oyunculardan ricamdır, Aziz'de oynayan Efnan kızımı örnek alsınlar. Oralarıyla buralarıyla oynamasınlar. Bakın yüzüne nerdeyse makyaj bile yok..."