Ömer'in mülayim Gamze'si Gökçe Bahadır’ın evi saray yavrusundan farksız! Eşi Emir Ersoy'la paraya kıymış! Deniz manzaralı havuzda org...
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın evi saray yavrusundan farksız! 2022 yılında Emir Ersoy ile dünyaevine giren Bahadır daha sonra rotasını Bodrum'a çevirdi. Tatil bölgesine yatırım yapan çift önce 4 milyona ev alıp 6'ya sattı. Daha sonra da 10 milyonluk villa sahibi oldu. Son dönemlerde reklamlar ve dijital bir platformdan hatırı sayılır bir gelir elde eden 40 yaşındaki oyuncu seneler evvel Yaprak Dökümü isimli dizi ile büyük bir üne kavuşmuştu. Şimdilerde ise Ömer dizisinde rol alıyor. İşte çiftin muhteşem lüks evi…
22.05.2023 16:02 - Son Güncelleme: 22.05.2023 16:02
Ömer'in mülayim Gamze'si Gökçe Bahadır'ın evini gören bir daha bakıyor! 2 yıllık eşi Emir Ersoy'la gayrimenkule yatırım yapmış...
Tekrar bölümleri halen izlenen Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Törpü Yeliz karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Gökçe Bahadır en büyük çıkışını ise Yaprak Dökümü dizisi ile yaptı.
2022 yılında müzisyen sevgilisi Emir Ersoy ile dünyaevine giren Bahadır şimdilerde lük evi ile gündemde.
Gökçe Bahadır'ın, Alaçatı'da sahibi olduğu evi satarak, Bodrum'da başka bir ev aldığı ortaya çıktı. Yeni evinin değeri dudak uçuklatan oyuncunun, İstanbul'da olmalarının gerekmediği zamanlarda eşiyle birlikte Bodrum'daki evlerinde yaşayacakları öğrenildi.