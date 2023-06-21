Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır mini şortunu çekti, çimlere uzandı! 41 yaşındaki güzelden yazlık pozlar! Görenler: ’’Evlilik yaramış’’

Hayat Bilgisi dizisi ile yıldızı parlayan Gökçe Bahadır daha sonraki en büyük çıkışını Yaprak Dökümü dizisi ile yapmıştı. Törpü Yeliz'den sonra canlandırdığı Leyla karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu şimdilerde Ömer dizisinde Selehattin Paşalı ile başrolü paylaşıyor.