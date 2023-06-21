Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır mini şortunu çekti, çimlere uzandı! 41 yaşındaki güzelden yazlık pozlar! Görenler: ''Evlilik yaramış''
Ömer dizisinde canlandırdığı Gamze karakteri ile son ayların en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Gökçe Bahadır hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl müzisyen sevgilisi Emir Ersoy ile dünyaevine giren Bahadır son olarak sosyal medya paylaşımı ile çok konuşuldu. Yazı getiren güzel oyuncu mini şortunu çekti çimlere oturdu. Peş peşe paylaşımlar yapan 41 yaşındaki ünlü ismi görenler ''Evliik yaramış'' , ''Yıllar geçse de güzelsin'' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...
21.06.2023 21:19 - Son Güncelleme: 21.06.2023 21:19
Hayat Bilgisi dizisi ile yıldızı parlayan Gökçe Bahadır daha sonraki en büyük çıkışını Yaprak Dökümü dizisi ile yapmıştı. Törpü Yeliz'den sonra canlandırdığı Leyla karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu şimdilerde Ömer dizisinde Selehattin Paşalı ile başrolü paylaşıyor.
Gökçe Bahadır, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatlleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ünlü oyuncuyu şimdilerde Instagram'da 1 milyonu aşkın kişi takip ediyor.
SON PAYLAŞIMI OLAY!
Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır mini şortunu çekti, çimlere oturdu. O anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.