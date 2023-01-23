Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Gökçe Bahadır'ın memleketi...
Ömer dizisinde canlandırdığı Gamze karakteriyle büyük beğeni toplayan Gökçe Bahadır'ın memleketini duyan şaştı kaldı. Herkes başka biliyordu! 41 yıl yaşındaki ünlü oyuncu 2011- 2012 yıllları arasında Ali Sunal ile evli kalmıştı. 2022 yılında ise Emir Ersoy ile evlenen güzel oyuncunun çocuğu bulunmuyor. Yaprak Dökümü ile yıldızı parlayan Gökçe Bahadır, Ufak Tefek Cinayetler, Hatirla Gönül, Kulüp, Evlilik Hakkında Her Şey, Hayat Bilgisi gibi bir çok ünlü yapımda rol aldı. Peki Gökçe Bahadır nereli? İşte Bahadır'ın memleketi...
23.01.2023 19:15 - Son Güncelleme: 23.01.2023 19:15
Şimdilerde Ömer dizinde rol alan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın memleketi şaşırttı. Son olarak seyirci karşısına filtresiz
çıkmasıyla takdir toplayan güzel oyuncu son zamanların en çok konuşulan ünlü isimleri arasında yer alıyor.
Ömer dizisinin seyircileri, Gökçe Bahadır'ın doğal haliyle rol oynamasını takdir ederken, rolüne çok uyduğunu da dile getirdi.
Selahattin Paşalı ile başrolleri paylaşan Gökçe Bahadır, canlandırdığı Gamze karakteriyle de adından söz ettiriyor.