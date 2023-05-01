Ömer’in bahtsız Gamze’si Gökçe Bahadır bakın nasıl gençleşti! Emir Ersoy ile geçen yıl evlenmişti! 41 yaşında 57 kilo! Meğer estetik...

Hayat Bilgisi dizisi ile ilk kez izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır, daha sonra büyük çıkışını Yaprak Dökümü ile yapmıştı. Kısa sürede yıldızı parlayan Gökçe, özellikle canlandırdığı Leyla karakteriyle kariyerinde hızlı bir sıçrama yaşadı.