Ömer'in bahtsız Gamze'si Gökçe Bahadır bakın nasıl gençleşti! Emir Ersoy ile geçen yıl evlenmişti! 41 yaşında 57 kilo! Meğer estetik...
Son dönemlerde Ömer dizisinde genç oyuncu Selahattin Paşalı ile dizi partneri olan ve sahneleriyle çok konuşulan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır özel hayatıyla da yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. Hakkında sıkça araştırma yapılan Bahadır'ın eski halini görenler ise şaşıp kalıyor. Geçtiğimiz yıl Emir Ersoy ile nikah masasına oturan 41 yaşındaki oyuncunun nasıl bu kadar dinç ve formda göründüğü merak ediliyor. 57 kilo olan Bahadır'ın eski fotoğrafları gündem oldu. İşte başta Gökçe Bahadır'ın güzellik sırları...
01.05.2023 18:35 - Son Güncelleme: 01.05.2023 18:40
Ömer'in bahtsız Gamze'si Gökçe Bahadır bakın nasıl gençleşti! 41 yaşında 57 kilo! Görenler ''Yok artık'' dedi.
Hayat Bilgisi dizisi ile ilk kez izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır, daha sonra büyük çıkışını Yaprak Dökümü ile yapmıştı. Kısa sürede yıldızı parlayan Gökçe, özellikle canlandırdığı Leyla karakteriyle kariyerinde hızlı bir sıçrama yaşadı.
Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır dizideki sıfır makyaj halleri ile övgüleri toplarken, oyuncunun ortaya çıkan eski görüntüleri şaşkına çevirdi.
Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş'' diyor.