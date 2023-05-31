Ölümden dönen Sergen Deveci’nin son haline bakın! Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’la aynı araçtaydı! Boynunu kıran Sergen Deveci...

"MUCİZE"

Kaza olduğu anda ayakta olduğu için başını aracın tavanına vurduğunu ve bu nedenle boynunun kırıldığını anlatan Deveci, kaza anını ve hemen sonrasını anlatmıştı. Sergen Deveci, şunları söylemişti: "Turnedeyiz, her fırsatta uyuyoruz.