Ölümden dönen Hakan Taşıyan'dan dikkat çeken sözler: "Sanatçı işini yapsın, beğenmeyen gitsin"
Ölümden dönen Hakan Taşıyan açıklamaları ile dikkat çekti. Yaşadığı sağlık sorunlarını atlayan Hakan Taşıyan, eski günlerine geri döndü. Bir televizyon programına konuk olan şarkıcı, meslektaşlarını eleştirdi. "Sanatçı şarkısını söyleyecek, beğenmeyen ülkeden gidecek" diyen Taşıyan, "Bu ülke bizim ülkemiz. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. O yüzden ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.
05.09.2022 15:59 - Son Güncelleme: 05.09.2022 16:02
"SANATÇI İŞİNİ YAPSIN, BEĞENMEYEN GİTSİN"
Ölümden dönen Hakan Taşıyan'dan dikkat çeken sözler geldi.
Yaşadığı sağlık sorunlarını atlatan ve eski günlerine dönen Hakan Taşıyan, Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.