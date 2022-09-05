Vav TV İzle
Haberler Magazin Ölümden dönen Hakan Taşıyan'dan dikkat çeken sözler: "Sanatçı işini yapsın, beğenmeyen gitsin"

Ölümden dönen Hakan Taşıyan'dan dikkat çeken sözler: "Sanatçı işini yapsın, beğenmeyen gitsin"

Ölümden dönen Hakan Taşıyan açıklamaları ile dikkat çekti. Yaşadığı sağlık sorunlarını atlayan Hakan Taşıyan, eski günlerine geri döndü. Bir televizyon programına konuk olan şarkıcı, meslektaşlarını eleştirdi. "Sanatçı şarkısını söyleyecek, beğenmeyen ülkeden gidecek" diyen Taşıyan, "Bu ülke bizim ülkemiz. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. O yüzden ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

05.09.2022 15:59 - Son Güncelleme: 05.09.2022 16:02
Ölümden dönen Hakan Taşıyan’dan dikkat çeken sözler: Sanatçı işini yapsın, beğenmeyen gitsin

"SANATÇI İŞİNİ YAPSIN, BEĞENMEYEN GİTSİN"

Ölümden dönen Hakan Taşıyan'dan dikkat çeken sözler geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ölümden dönen Hakan Taşıyan’dan dikkat çeken sözler: Sanatçı işini yapsın, beğenmeyen gitsin

Yaşadığı sağlık sorunlarını atlatan ve eski günlerine dönen Hakan Taşıyan, Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

Ölümden dönen Hakan Taşıyan’dan dikkat çeken sözler: Sanatçı işini yapsın, beğenmeyen gitsin

Herkesin ülkesine sahip çıkması gerektiğini dile getiren Taşıyan, özellikle yurt dışı hayaliyle yanıp tutuşanları sert bir dille eleştirdi.

Ölümden dönen Hakan Taşıyan’dan dikkat çeken sözler: Sanatçı işini yapsın, beğenmeyen gitsin

"SANATÇI, SAĞA SOLA DİLİNİ UZATMAYACAK"

Sanatçının işini yapması gerektiğini aktaran Taşıyan, "Herkes haddini bilecek. Sanatçı şarkısını söyleyecek. İHA/SİHA ile gurur duyması lazım. Sağa sola dilini uzatmayacak. Öyle bir şey yok."

Ölümden dönen Hakan Taşıyan’dan dikkat çeken sözler: Sanatçı işini yapsın, beğenmeyen gitsin

"İşini yap sen, şarkı söyle, başka bir iş yapma. Söylüyorsan şarkı söyle, söylemiyorsan şurada dur. Kimse senden bir şey istemiyor. Hadsizlik yapma, haddini bil. Dinleyen dinler seni ve gurur duy." dedi.

SON DAKİKA