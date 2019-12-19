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Olaylı gelin adayı Hanife Gürdal evlendi! Yeni hali çok konuşulan Hanife'nin eşi Kemal Ayvaz kimdir?

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran olaylı gelin adayı Hanife Gürdal aradığı aşkı buldu ve evlendi. Herkesin türbanlı olarak tanıdığı Hanife Gürdal, yeni haliyle çok konuşulmuştu kısa bir süre önce. Şimdi de evlilik kararıyla gündem. Hanife Gürdal, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlendi. Peki Hanife Gürdal'ın eşi kim, kaç yaşında? Kemal Ayvaz hakkında bilgiler...

19.12.2019 11:19 - Son Güncelleme: 19.12.2019 11:28
Olaylı gelin adayı Hanife Gürdal evlendi! Yeni hali çok konuşulan Hanife'nin eşi Kemal Ayvaz kimdir?

Katıldığı evlilik programlarıyla tanınan fenomen gelin adayı Hanife Erdal, sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.

Olaylı gelin adayı Hanife Gürdal evlendi! Yeni hali çok konuşulan Hanife'nin eşi Kemal Ayvaz kimdir?

Bir süredir beraber olduğu Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal, Instagram hesabından düğün anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı ve binlerce beğeni aldı.

Olaylı gelin adayı Hanife Gürdal evlendi! Yeni hali çok konuşulan Hanife'nin eşi Kemal Ayvaz kimdir?

Katıldığı evlilik programıyla ünlenen Hanife Gürdal hayaline kavuştu.

Olaylı gelin adayı Hanife Gürdal evlendi! Yeni hali çok konuşulan Hanife'nin eşi Kemal Ayvaz kimdir?

Çiftin nikah fotoğrafından ilk karelerde sosyal medyaya düştü.

Olaylı gelin adayı Hanife Gürdal evlendi! Yeni hali çok konuşulan Hanife'nin eşi Kemal Ayvaz kimdir?

Hanife Gürdal, Instagram hesabından düğün anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı ve binlerce beğeni aldı.

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