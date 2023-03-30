Oktay Kaynarca ile düğünü çok konuşulmuştu... Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban hamile mi? Açıklama geldi: "Hamile olan oyuncumuz..."
Oktay Kaynarca ile düğünü çok konuşulmuştu... Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban hamile mi merak ediliyordu, açıklama geldi. Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan'ın başrollerinde yer aldığı ve Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'da Leyla karakterine hayat veren Ebru Özkan'ın gelinlik giydiği son bölüm sonrası, hamile olduğuna yönelik iddialar sosyal medyada yer aldı. 2016 yılında ekndisini gibi oyuncu olan Ertan Saban ile evlenen ve Biricik adında bir kızı olan Ebru Özkan Saban'ın hamileliği hakkında oyuncunun ajansından açıklama geldi. işte detaylar...
30.03.2023 17:11 - Son Güncelleme: 30.03.2023 17:20
"HAMİLE OLAN OYUNCUMUZ..."
Oktay Kaynarca ile düğünü çok konuşulmuştu... Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban hamile mi? Açıklama geldi.
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın son bölümünde Leyla karakterine hayat veren Ebru Özkan'ın görüntüsü hamile olduğu iddiasına neden oldu.
Ben Bu Cihana Sığmazam'da Oktay Kaynarca'nın ilk eşi Leyla karakterine hayat veren Ebru Özkan Saban sosyal medya gündeminde.