Oktay Kaynarca, Haluk Levent ve Kıvanç Tatlıtuğ el ele! "Helal olsun" dedirten hareket! Deprem bölgesinin acil ihtiyaçları için...

"SIKI PAZARLIK YAPACAKLAR"

Acil ihtiyaçlar için İstanbul'a geldiğini belirten Levent, "Çadırdan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden, yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla pazarlık yaparken yanımda sıkı pazarlık yapacak Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca gibi dostlar olacak. Her yerle görüşeceğiz" dedi.