Oktay Kaynarca, Haluk Levent ve Kıvanç Tatlıtuğ el ele! "Helal olsun" dedirten hareket! Deprem bölgesinin acil ihtiyaçları için...
Oktay Kaynarca, Haluk Levent ve Kıvanç Tatlıtuğ el ele! "Helal olsun" dedirten hareket! Deprem bölgesinin acil ihtiyaçları için kolları sıvayan üç ünlü isim takdir topladı. 7.7'lik deprem sonrası ünlüler el ele... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. 12 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybettiği depremde yaraları sarmak için ünlüler de harekete geçti. Son olarak Oktay Kaynarca, Haluk Levent ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan gelen haber dikkat çekti.
Oktay Kaynarca, Haluk Levent ve Kıvanç Tatlıtuğ el ele! "Helal olsun" dedirten hareket! Deprem bölgesinin acil ihtiyaçları için kolları sıvayan üç isim firmalarla sıkı pazarlık yapacak. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
İbrahim Tatlıses, Acun Ilıcalı, Ceylan, Burcu Biricik, Murat Kekilli, Selma Ergenç ve daha nicesi 7.7'lik deprem sonrası harekete geçti.
"SIKI PAZARLIK YAPACAKLAR"
Acil ihtiyaçlar için İstanbul'a geldiğini belirten Levent, "Çadırdan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden, yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla pazarlık yaparken yanımda sıkı pazarlık yapacak Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca gibi dostlar olacak. Her yerle görüşeceğiz" dedi.