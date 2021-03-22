Okan Karacan koronavirüs sonrası ilk kez görüntülendi: "Hastalık sonrası 10 kilo verdim"
Okan Karacan koronavirüs sonrası ilk kez görüntülendi. Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanan ve günlerce hastaneye kaldıktan sonra sağlığına kavuşan Okan Karacan, uzun bir aradan sonra ilk kez dışarıya çıktı. Okan Karacan, eşi Zeynep Karacan, oğlu Alican ve kızı Ayşe Naz ile birlikte City's Nişantaşı Mahalle katında yemek yerken objektiflere takıldı. Gördüğü tedavi ile fazla kilolarından kurtulduğunu açıklayan Karacan, "Hastalığım sonrası özel bir diyetle on kilo verdim" dedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Karacan, "Ambulansla evden alınma süreci ile başlayan 10 günü aşkın tedavisi süren inanılmaz zor bir dönem geçirdim. Çok şükür, bin şükür ülkemizin kıymetli ve ilk günden beri beni bir an olsun umutsuzluğa kapılmadan tedavi sürecimi yöneten hocalarıma ne kadar teşekkür etsem az..."
"Net çözümlerinin olmadığı tartışılan bu lanet virüsün üstesinden gelmeyi bildik sayesinde. Ama beni asıl duygulandıran ve ömrüm boyunca unutmayacağım temizliğinden, yemek servisine ve hiçbir temastan korkmadan 7/24 benle ve tüm hastalarla ilgilenen tüm hemşirelere ne kadar teşekkür etsem az... Sizler bence bu sürecin gerçek kahramanlarısınız hakkınızı helal edin canlar" ifadelerini kullanmıştı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI
Hastanedeki sürecinde takipçileri ila paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamayan Karacan paylaşımına, "Herkese merhaba... 10 günlük mücadelenin ardından sizlere yeniden "merhaba" demek istedim. İyi ki varsınız, güzel haberlerle karşınızda olacağım inşallah sevgi ile..." notunu düşmüştü. Koronavirüsü atlatan Okan Karacan'ın yaşı kaç? İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...