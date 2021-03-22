Okan Karacan koronavirüs sonrası ilk kez görüntülendi: "Hastalık sonrası 10 kilo verdim"

Sosyal medya hesabı üzerinden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Karacan, "Ambulansla evden alınma süreci ile başlayan 10 günü aşkın tedavisi süren inanılmaz zor bir dönem geçirdim. Çok şükür, bin şükür ülkemizin kıymetli ve ilk günden beri beni bir an olsun umutsuzluğa kapılmadan tedavi sürecimi yöneten hocalarıma ne kadar teşekkür etsem az..."