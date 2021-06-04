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Oğuzhan Özyakup ile yollarını ayıran Melisa Aslı Pamuk bakın aslen nereliymiş! İşte Kırmızı Oda'nın Mitra’sı Melisa’nın memleketi…

Oğuzhan Özyakup ile yollarını ayıran Melisa Aslı Pamuk bakın aslen nereliymiş! Kırmızı Oda dizisinde Mitra karakteriyle izleyiciyle buluşan Melisa Aslı Pamuk, Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile ilişkilerini sonlandırarak gündeme geldi. Ayrılık haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen ikiliden Melisa Aslı Pamuk'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Pamuk'un memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Melisa Aslı Pamuk'un memleketi…

04.06.2021 02:36 - Son Güncelleme: 04.06.2021 02:36
Oğuzhan Özyakup ile yollarını ayıran Melisa Aslı Pamuk bakın aslen nereliymiş! İşte Kırmızı Oda'nın Mitra’sı Melisa’nın memleketi…

İki yıldır süren aşklarını gözlerden uzak yaşayan Melisa Aslı Pamuk ile Oğuzhan Özyakup'tan sevenlerini üzen haber geldi. Bu sonbaharda düğün yapmayı planladıkları konuşulan genç çift, sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

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Oğuzhan Özyakup ile yollarını ayıran Melisa Aslı Pamuk bakın aslen nereliymiş! İşte Kırmızı Oda'nın Mitra’sı Melisa’nın memleketi…

Melisa Aslı Pamuk ile Oğuzhan'ın ayrılık dedikodusu ise ikilinin birbirlerini Instagram'da takibi bırakmasıyla doğrulandı.

Oğuzhan Özyakup ile yollarını ayıran Melisa Aslı Pamuk bakın aslen nereliymiş! İşte Kırmızı Oda'nın Mitra’sı Melisa’nın memleketi…

Ayrılık haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen ikiliden Melisa Aslı Pamuk'un özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

Oğuzhan Özyakup ile yollarını ayıran Melisa Aslı Pamuk bakın aslen nereliymiş! İşte Kırmızı Oda'nın Mitra’sı Melisa’nın memleketi…

İşte başta Melisa Aslı Pamuk olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Oğuzhan Özyakup ile yollarını ayıran Melisa Aslı Pamuk bakın aslen nereliymiş! İşte Kırmızı Oda'nın Mitra’sı Melisa’nın memleketi…

Aleyna Tilki - Trabzon/Of