Oğuzhan Özyakup ile yollarını ayıran Melisa Aslı Pamuk bakın aslen nereliymiş! İşte Kırmızı Oda'nın Mitra’sı Melisa’nın memleketi…

Oğuzhan Özyakup ile yollarını ayıran Melisa Aslı Pamuk bakın aslen nereliymiş! Kırmızı Oda dizisinde Mitra karakteriyle izleyiciyle buluşan Melisa Aslı Pamuk, Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile ilişkilerini sonlandırarak gündeme geldi. Ayrılık haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen ikiliden Melisa Aslı Pamuk'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Pamuk'un memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Melisa Aslı Pamuk'un memleketi…

04.06.2021 02:36 - Son Güncelleme: 04.06.2021 02:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





