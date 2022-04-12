Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığındaki Demet Özdemir'den yarı çıplak poz! Havluyla kapattı cesur kareyi görenler dönüp bir daha baktı
Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığındaki Demet Özdemir'den yarı çıplak poz geldi. 2021'in başlarında aşk yaşamaya başlayan ikili, inişli çıkışlı ilişkilerinin ardından hayatlarını birleştirmeye karar verdi. 30 yaşındaki Demet Özdemir şu sıralar evlilik hazırlığında... Cilt bakımına giden Demet Özdemir'in yarı çıplak pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte güzelliğini konuşturduğu cesur hali ile dikkat çeken Demet Özdemir...
12.04.2022 15:33 - Son Güncelleme: 12.04.2022 15:42
Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığındaki Demet Özdemir'den yarı çıplak poz! Havluyla kapattı cesur kareyi görenler dönüp bir daha baktı...
Bu yaz nikah masasına oturması beklenen çiftten Demet Özdemir, şimdilerde hazırlıkta. Cilt bakımına giden Özdemir'in makyajsız paylaşımı takipçilerinin beğenisini aldı.