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Haberler Magazin Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'e kayınvalidesinden mesaj: "Ailemize hoş geldin, birbirinize bakışınız her şeyi anlatıyor"

Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'e kayınvalidesinden mesaj: "Ailemize hoş geldin, birbirinize bakışınız her şeyi anlatıyor"

Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'e kayınvalidesinden mesaj var... Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yağmur engeline takılıp düğünlerini 2 gün ertelenmişti. 28 Ağustos Pazar günü nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç balayında... Düğünde en çok konuşulan konu 3 gelinlik giyen Demet ve Oğuzhan Koç'un ayakkabısıydı. Gündemden düşmeyen ünlü çiftten ilk balayı karesi de geldi. Demet Özdemir'in kayınvalidesi Kıymet Koç, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gelinine "Ailemize hoş geldin" dedi, uzun uzun duygularını dile getirdi.

02.09.2022 09:31 - Son Güncelleme: 02.09.2022 09:31
Oğuzhan Koç’la evlenen Demet Özdemir’e kayınvalidesinden mesaj: Ailemize hoş geldin, birbirinize bakışınız her şeyi anlatıyor

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN, BİRBİRİNİZE BAKIŞINIZ HER ŞEYİ ANLATIYOR"

Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'e kayınvalidesinden mesaj var...

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Oğuzhan Koç’la evlenen Demet Özdemir’e kayınvalidesinden mesaj: Ailemize hoş geldin, birbirinize bakışınız her şeyi anlatıyor

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, iki günlük gecikmeyle nikâh masasına oturdu. Çift, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikâh tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelemişti.

Oğuzhan Koç’la evlenen Demet Özdemir’e kayınvalidesinden mesaj: Ailemize hoş geldin, birbirinize bakışınız her şeyi anlatıyor

Sarıyer'deki bir otelde düzenlenen tören ile hayatlarını birleştiren ünlü çift, ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda "Sonsuza kadar evet" dedi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi, gelinlik ve ayakkabı seçimi ti'ye alındı - video

Oğuzhan Koç’la evlenen Demet Özdemir’e kayınvalidesinden mesaj: Ailemize hoş geldin, birbirinize bakışınız her şeyi anlatıyor

Ünlü şarkıcının annesi Kıymet Koç, sosyal medya hesabından Demet Özdemir için paylaşımda bulundu.

Oğuzhan Koç’la evlenen Demet Özdemir’e kayınvalidesinden mesaj: Ailemize hoş geldin, birbirinize bakışınız her şeyi anlatıyor

Düğünde çekilen fotoğrafları yayınlayan anne Koç, gelinine "Demet'ciğim ailemize hoş geldin. Güzel bir gün, rüya gibi düğün... Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş. Hassasiyet, incelik, zerafet… Bence, bizce çok güzel bir düğündü." sözleriyle seslendi.

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