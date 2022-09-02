Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'e kayınvalidesinden mesaj: "Ailemize hoş geldin, birbirinize bakışınız her şeyi anlatıyor"
Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'e kayınvalidesinden mesaj var... Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yağmur engeline takılıp düğünlerini 2 gün ertelenmişti. 28 Ağustos Pazar günü nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç balayında... Düğünde en çok konuşulan konu 3 gelinlik giyen Demet ve Oğuzhan Koç'un ayakkabısıydı. Gündemden düşmeyen ünlü çiftten ilk balayı karesi de geldi. Demet Özdemir'in kayınvalidesi Kıymet Koç, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gelinine "Ailemize hoş geldin" dedi, uzun uzun duygularını dile getirdi.
02.09.2022 09:31 - Son Güncelleme: 02.09.2022 09:31
"AİLEMİZE HOŞ GELDİN, BİRBİRİNİZE BAKIŞINIZ HER ŞEYİ ANLATIYOR"
Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'e kayınvalidesinden mesaj var...
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, iki günlük gecikmeyle nikâh masasına oturdu. Çift, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikâh tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelemişti.
Sarıyer'deki bir otelde düzenlenen tören ile hayatlarını birleştiren ünlü çift, ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda "Sonsuza kadar evet" dedi.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi, gelinlik ve ayakkabı seçimi ti'ye alındı - video