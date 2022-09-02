Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'e kayınvalidesinden mesaj: "Ailemize hoş geldin, birbirinize bakışınız her şeyi anlatıyor"

Düğünde çekilen fotoğrafları yayınlayan anne Koç, gelinine "Demet'ciğim ailemize hoş geldin. Güzel bir gün, rüya gibi düğün... Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş. Hassasiyet, incelik, zerafet… Bence, bizce çok güzel bir düğündü." sözleriyle seslendi.