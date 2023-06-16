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Haberler Magazin Oğuzhan Koç "Onursuz parazit ucuz simit sat onurlu yaşa" dedi her şeyi tek tek ifşa etti! Demet Özdemir'den boşanan Koç hızını alamadı

Oğuzhan Koç "Onursuz parazit ucuz simit sat onurlu yaşa" dedi her şeyi tek tek ifşa etti! Demet Özdemir'den boşanan Koç hızını alamadı

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana çok konuşulan eski eşlerden Oğuzhan Koç son paylaşımlarıyla magazin gündeminin en tepesine oturdu. "Onursuz, parazit, simit sat onurlu yaşa" diye çıkışan Koç hızını alamayıp bakın ne yaptı.

16.06.2023 12:06 - Son Güncelleme: 16.06.2023 12:30
Oğuzhan Koç Onursuz parazit ucuz simit sat onurlu yaşa dedi her şeyi tek tek ifşa etti! Demet Özdemir’den boşanan Koç hızını alamadı

Oğuzhan Koç ağzını bir açıktı ortalık birbirine girdi. İşte haberin detayları...

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Oğuzhan Koç Onursuz parazit ucuz simit sat onurlu yaşa dedi her şeyi tek tek ifşa etti! Demet Özdemir’den boşanan Koç hızını alamadı

Geçtiğimiz günlerde Adalar Adliyesi'nde yollarını ayıran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hala magazin gündemindeki yerlerini koruyor. Ünlü çift Büyükada'da Adalar Adalet Sarayı'nda boşanmıştı.

Oğuzhan Koç Onursuz parazit ucuz simit sat onurlu yaşa dedi her şeyi tek tek ifşa etti! Demet Özdemir’den boşanan Koç hızını alamadı

Eski eşlerden Oğuzhan Koç, 3.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımda düğünde giydiği ayakkabıyı giyince çok konuşulmuştu.

Oğuzhan Koç Onursuz parazit ucuz simit sat onurlu yaşa dedi her şeyi tek tek ifşa etti! Demet Özdemir’den boşanan Koç hızını alamadı

Tüm bu yaşananların ardından son olarak Oğuzhan Koç Instagram hesabında öyle paylaşımlar yaptı ki ortalık birbirine girdi.

Oğuzhan Koç Onursuz parazit ucuz simit sat onurlu yaşa dedi her şeyi tek tek ifşa etti! Demet Özdemir’den boşanan Koç hızını alamadı

Her şey Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in, Oğuzhan Koç'un fotoğrafını paylaşmasıyla başladı.

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