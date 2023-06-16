Oğuzhan Koç "Onursuz parazit ucuz simit sat onurlu yaşa" dedi her şeyi tek tek ifşa etti! Demet Özdemir'den boşanan Koç hızını alamadı
8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana çok konuşulan eski eşlerden Oğuzhan Koç son paylaşımlarıyla magazin gündeminin en tepesine oturdu. "Onursuz, parazit, simit sat onurlu yaşa" diye çıkışan Koç hızını alamayıp bakın ne yaptı.
16.06.2023 12:06 - Son Güncelleme: 16.06.2023 12:30
Eski eşlerden Oğuzhan Koç, 3.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımda düğünde giydiği ayakkabıyı giyince çok konuşulmuştu.