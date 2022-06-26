Oğuzhan Koç ailesini de aldı Demet Özdemir'i istemeye gitti! Nişan fotoğrafları ortaya çıktı tuzlu kahveyi içen Oğuzhan: "Mükemmel bir karışım"
Oğuzhan Koç ailesini de aldı Demet Özdemir'i istemeye gitti! Nişan fotoğrafları ortaya çıktı, tuzlu kahveyi içen Oğuzhan'ın, "Bence mükemmel bir karışım" sözleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Düğün hazırlıkları başlayan Demet ile Oğuzhan evliliğe bir adım daha yaklaştı. İşte aile arasında düzenlenen kız isteme töreninden kareler...
26.06.2022 17:38 - Son Güncelleme: 26.06.2022 17:57
"BENCE MÜKEMMEL BİR KARIŞIM"
Oğuzhan Koç ailesini de aldı Demet Özdemir'i istemeye gitti! Nişan fotoğrafları ortaya çıktı tuzlu kahveyi içen Oğuzhan, "Bence mükemmel bir karışım" sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu.
OĞUZHAN DEMET'İ İSTEMEYE GİTTİ
Demet geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın zamanda şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine girmeye hazırlanan Özdemir, düğün hazırlıklarına başladığını söyledi.
Demet Özdemir'i ailesi ile birlikte istemeye giden Oğuzhan Koç, tuzlu kahveyi içtikten sonra yaptığı espiri ile sosyal medyada gündem oldu.