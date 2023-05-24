"Oğuzhan bana son kazığını da attı" Boşanmanın ardından sular durulmuyor! Demet Özdemir eski eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkmıştı
8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Evli yönetmenle yasak aşk yaşadığı iddialarının hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran çift hakkında iddiaların ardı arkası kesilmezken, Demet Özdemir'in önceki gün Oğuzhan Koç'un evinden çıkması kafaları karıştırmıştı. Özdemir'in eski eşinin evinden çıkması sonrası sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
24.05.2023 11:46 - Son Güncelleme: 24.05.2023 11:49
Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aynı dönemde de Demet Özdemir'in evi terk ettiği haberi patlamıştı.
KRİZ ÇIKTI
Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu. Özdemir, eşinin yeni filminin hem galasına hem de after partysine katılmayınca soru işaretleri iyiden iyiye arttı.